***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.08.2023 08:33
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186267
BIST
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10:287.683
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 20,86
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.707
10:2827,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2362
En Düşük
27,0086
10:2829,5322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0953
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
10:281.651,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.651,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UNLU
|15,62
|50.185.051
|% 10,00
|
|TETMT
|1.179,70
|33.053.942
|% 10,00
|
|PRKME
|23,78
|20.967.967
|% 9,99
|
|PAGYO
|37,94
|7.512.167
|% 9,97
|
|ARZUM
|39,96
|194.039.086
|% 9,96
|
|FORTE
|94,60
|26.595.466
|% -9,99
|
|MTRYO
|7,40
|818.405
|% -7,50
|
|AVTUR
|7,55
|5.514.248
|% -6,79
|
|EMKEL
|30,66
|7.613.777
|% -4,90
|
|NETAS
|39,74
|7.927.057
|% -4,75
|
|ASTOR
|133,00
|1.807.884.514
|% 1,29
|
|TUPRS
|121,20
|1.407.876.315
|% 1,68
|
|THYAO
|254,40
|1.327.670.511
|% -0,04
|
|SDTTR
|347,60
|1.114.087.646
|% 7,28
|
|EKGYO
|9,00
|851.254.528
|% 1,47
|
|EKGYO
|9,00
|851.254.528
|% 1,47
|
|ZOREN
|4,80
|347.793.347
|% -2,64
|
|YKBNK
|16,50
|745.260.631
|% 1,48
|
|SKBNK
|4,21
|152.930.967
|% 2,18
|
|ADESE
|1,96
|69.876.756
|% -2,49
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0953
|27,1008
|% 0,21
|
|Euro
|29,5110
|29,5322
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,4034
|34,5759
|% 0,12
|
|Frank
|30,6802
|30,8650
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2047
|7,2408
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|5,59
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|5,29
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.075
|11.158
|34,00
|
|Yarım
|5.555
|5.605
|18,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.802
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,72
|0,19
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,41
|
Seans Raporu
10:28
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Yüzde 4.97 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 523 adet işlem