Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

15.03.2024 10:59
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlar


***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259063


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:458.893
Değişim :  0,11% |  9,63
Açılış :  8.902  
Önceki Kapanış :  8.884  
En Düşük
8.853 En Yüksek
8.908
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 196,10 67.441.982 % 9,98  
CMENT 677,50 4.336.000 % 9,98  
ARTMS 65,60 233.187.253 % 9,97  
PEGYO 20,84 62.745.662 % 9,97  
CATES 66,25 261.245.088 % 9,96  
daha fazla
12:41 Alış Satış %  
Dolar 32,2079 32,2171 % 0,27  
Euro 35,1414 35,1550 % 0,13  
Sterlin 41,2494 41,4562 % -0,16  
Frank 36,6460 36,8297 % -0,04  
Riyal 8,6343 8,6776 % -0,05  
daha fazla
12:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,07 25,09 % 0,66  
Platin 939,05 940,24 % 0,66  
Paladyum 1.095,52 1.098,97 % 0,66  
Brent Pet. 84,72 84,72 % 0,66  
Altın Ons 2.167,95 2.168,29 % 0,66  
Seans Raporu 12:41
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru