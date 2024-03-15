***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.03.2024 10:59
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca, Şirketimiz paylarının halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeleri içeren rapor ekte verilmektedir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259063
BIST
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12:458.893
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 9,63
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.853
En Yüksek
8.908
12:4532,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0855
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
12:4535,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0474
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
12:452.245,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,89
|Açılış
|: 2.245,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler12:41
|DOBUR
|196,10
|67.441.982
|% 9,98
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|233.187.253
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|62.745.662
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|261.245.088
|% 9,96
|
|FONET
|31,20
|40.928.628
|% -9,98
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|DGATE
|48,34
|24.984.979
|% -6,50
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|MTRKS
|78,50
|45.803.390
|% -6,10
|
|ASTOR
|102,00
|2.392.444.717
|% -3,04
|
|THYAO
|271,75
|2.331.126.262
|% 0,00
|
|EREGL
|44,78
|1.724.444.380
|% 0,99
|
|REEDR
|60,65
|1.631.026.396
|% 6,12
|
|OBAMS
|51,60
|1.250.589.141
|% 3,20
|
|ISCTR
|10,42
|666.119.602
|% 0,29
|
|ZOREN
|5,17
|205.762.637
|% 0,19
|
|EREGL
|44,78
|1.724.444.380
|% 0,99
|
|ADESE
|2,82
|107.574.505
|% 1,44
|
|EKGYO
|10,83
|391.433.465
|% -0,64
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2079
|32,2171
|% 0,27
|
|Euro
|35,1414
|35,1550
|% 0,13
|
|Sterlin
|41,2494
|41,4562
|% -0,16
|
|Frank
|36,6460
|36,8297
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6343
|8,6776
|% -0,05
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,07
|25,09
|% 0,66
|
|Platin
|939,05
|940,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.095,52
|1.098,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,72
|84,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,95
|2.168,29
|% 0,66
|