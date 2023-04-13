***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31 Mart 2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imizin 900.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 193.000.000 TL'den 216.160.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 23.160.000 TL ve mevcut ortaklarımızdan Saim Akınal'ın sahip olduğu 10.615.000 TL ve Suat Akınal'ın sahip olduğu 10.615.000 TL olmak üzere toplam 44.390.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin İzahname seti, 31.03.2023 tarihinde, www.kap.org.tr ve https://kozapolyester.com.tr/ adreslerinde yayımlanmıştır. İzahname setinin yayımlandığı yerlerin tesciline ilişkin 10.04.2023 tarih ve 2023/09 numaralı yönetim kurulu kararı alınmış olup, söz konusu kararın 11 Nisan 2023 tarihinde Ticaret Sicil tescili ve ilgili tescilin 11 Nisan 2023 tarih ve 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137531BIST