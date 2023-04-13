***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
13.04.2023 14:57
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31 Mart 2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizin 900.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 193.000.000 TL'den 216.160.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 23.160.000 TL ve mevcut ortaklarımızdan Saim Akınal'ın sahip olduğu 10.615.000 TL ve Suat Akınal'ın sahip olduğu 10.615.000 TL olmak üzere toplam 44.390.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin İzahname seti, 31.03.2023 tarihinde, www.kap.org.tr ve https://kozapolyester.com.tr/ adreslerinde yayımlanmıştır. İzahname setinin yayımlandığı yerlerin tesciline ilişkin 10.04.2023 tarih ve 2023/09 numaralı yönetim kurulu kararı alınmış olup, söz konusu kararın 11 Nisan 2023 tarihinde Ticaret Sicil tescili ve ilgili tescilin 11 Nisan 2023 tarih ve 10809 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137531
BIST
16:085.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,07
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0819,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0256
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0821,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1657
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:081.268,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 17,64
|Açılış
|: 1.268,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:08
|POLTK
|2.208,60
|26.587.077
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.047.298
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|GEREL
|17,12
|62.431.915
|% -7,46
|
|KZBGY
|20,56
|236.693.872
|% -5,34
|
|ONCSM
|102,30
|73.784.530
|% -5,28
|
|THYAO
|136,60
|3.334.399.063
|% 2,40
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EREGL
|36,46
|2.397.175.915
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|SISE
|44,86
|1.476.750.820
|% 1,04
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EKGYO
|6,97
|847.123.050
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,06
|395.502.283
|% 1,20
|
|YKBNK
|10,39
|789.375.748
|% -0,19
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3259
|19,3315
|% 0,13
|
|Euro
|21,3710
|21,3912
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1376
|24,2586
|% 0,41
|
|Frank
|21,6876
|21,8183
|% 1,05
|
|Riyal
|5,1354
|5,1612
|% 0,03
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|29,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|15,51
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.697
|8.766
|91,00
|
|Yarım
|4.248
|4.289
|44,00
|
|Çeyrek
|2.124
|2.145
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|0,15
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|-0,49
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23HUBVC
Yüzde 7.20 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 834, 136 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, HEKTS, AKSEN
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, THYAO
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 13 artarak (% 0.56 ) 4, 656
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, VKFYO, BALAT, DGGYO, ETILR, POLTK, UFUK, AYCES, KRGYO, SANEL