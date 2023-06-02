***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.10.2022 tarihinde Başpınar (Organize) OSB Mahallesi O.S.B. 4.Bölge 83414 Nolu Cadde N30 - Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan üretim tesislerimizde yatırımına başlanılan Çatı GES projemiz 01.06.2023 tarihinde tamamlanarak devreye alınmış olup, elektrik enerji maliyetinde %16,70 tasarruf sağlanması beklenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155725BIST