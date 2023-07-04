***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz şirketimizin 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Ali Aydın PANDIR ve Sn. Salim Can KARAŞIKLI'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165330BIST