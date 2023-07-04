***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Aralık 2022 Tarihli Mali Tablolar ve Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165338BIST