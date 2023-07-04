***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165344BIST