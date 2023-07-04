***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2023 17:06
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165344
BIST
'
18:056.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -11,39
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.077
18:0526,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1064
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
18:0528,4156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1063
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
18:051.608,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.608,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|3,07
|3.194.483
|% 93,08
|
|SEKFK
|12,87
|122.025.474
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|9.140.146
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|29.646.156
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|37.442.099
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,60
|4.356.169
|% -7,33
|
|GRNYO
|6,64
|240.154.762
|% -6,61
|
|IZINV
|26,00
|32.604.993
|% -6,27
|
|ESCOM
|28,26
|73.933.807
|% -5,48
|
|GARFA
|38,96
|54.441.356
|% -4,98
|
|THYAO
|208,10
|8.428.285.321
|% -1,14
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|KOZAL
|27,08
|5.473.395.104
|% -0,15
|
|ASELS
|59,55
|4.824.341.073
|% 4,02
|
|ASTOR
|68,40
|4.753.754.695
|% -0,29
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,84
|1.244.732.759
|% 5,97
|
|ISCTR
|14,39
|4.672.176.578
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,78
|2.481.760.767
|% 1,17
|
|TSKB
|4,92
|1.326.145.013
|% 7,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9902
|26,0010
|% 0,41
|
|Euro
|28,3000
|28,4156
|% 0,38
|
|Sterlin
|32,9696
|33,1350
|% 0,55
|
|Frank
|28,8921
|29,0662
|% 0,33
|
|Riyal
|6,9118
|6,9464
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|7,91
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.181
|5.328
|18,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.664
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,21
|19,24
|0,14
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 01 artarak (% 0.03 ) 6, 685
-
17:59XU100
Endeks 6, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 102, 661.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde 4.54 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 093, 724 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 56.65 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 182 adet işlem
-
17:57ISMEN
Yüzde 7.07 oranında artışla 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 683, 918 adet işlem