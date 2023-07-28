***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSAİM AKINAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 03.11.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Akınal Sentetik Teks.San.ve Tic.A.Ş. - YK Başkanı, Akınal Holding A.Ş. - YK Başkanı, Akınal Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. - YK Başkanı, Akınallar Ayakkabı Malz.San.ve Tic.Ltd.Şti. - Genel Müdür 36.16 Bağımsız Üye Değil HayırSUAT AKINAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 03.11.2011 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akınal Sentetik Teks.San.ve Tic.A.Ş. - YK Başkan Vekili, Akınal Holding A.Ş. - YK Başkan Vekili, Akınal Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. - YK Başkan Vekili 36.16 Bağımsız Üye Değil HayırİBRAHİM AKINAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 14.12.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)ALİ AYDIN PANDIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite (Başkan) - Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)SALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi (Üye) - Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176607BIST