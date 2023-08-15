***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.08.2023 08:30
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hakan Baştürk Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.08.2023 +90 (342) 337 20 60 yatirimci@kozapolyester.com.tr Düzey 3 210304
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185452
BIST
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18:057.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.681
En Yüksek
7.869
18:0527,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0658
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,0752
En Düşük
27,0103
18:0529,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1019
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,6142
En Düşük
29,4400
18:051.658,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.658,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DURDO
|45,16
|30.889.185
|% 0,36
|
|GRTRK
|37,80
|277.634.849
|% 0,04
|
|ICUGS
|11,01
|13.407.726
|% 0,00
|
|INGRM
|1.142,60
|43.054.507
|% 0,00
|
|FZLGY
|14,80
|531.317.382
|% 0,00
|
|AFYON
|11,17
|362.342.933
|% 0,00
|
|ADEL
|404,60
|314.291.699
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,91
|305.720.324
|% 0,00
|
|AGHOL
|216,80
|905.211.898
|% 0,00
|
|AGESA
|51,00
|55.128.431
|% 0,00
|
|ASTOR
|140,00
|12.724.545.377
|% 0,00
|
|EREGL
|42,56
|12.301.880.781
|% 0,00
|
|THYAO
|261,40
|10.302.265.807
|% 0,00
|
|TUPRS
|115,00
|6.705.057.710
|% 0,00
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,53
|2.879.895.748
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,04
|1.445.659.018
|% 0,00
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,00
|
|YKBNK
|15,84
|4.882.906.738
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,01
|5.022.139.914
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0453
|27,0677
|% 0,23
|
|Euro
|29,5593
|29,5803
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,2504
|34,4222
|% 0,29
|
|Frank
|30,6991
|30,8841
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1949
|7,2310
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|1,38
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.099
|11.183
|-23,00
|
|Yarım
|5.567
|5.617
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.809
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,68
|19,69
|0,06
|
|B. Petrol
|86,49
|86,49
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 430, 405 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
-
17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem