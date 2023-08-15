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***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.08.2023 08:30
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hakan Baştürk Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.08.2023 +90 (342) 337 20 60 yatirimci@kozapolyester.com.tr Düzey 3 210304




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185452


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 45,16 30.889.185 % 0,36  
GRTRK 37,80 277.634.849 % 0,04  
ICUGS 11,01 13.407.726 % 0,00  
INGRM 1.142,60 43.054.507 % 0,00  
FZLGY 14,80 531.317.382 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0453 27,0677 % 0,23  
Euro 29,5593 29,5803 % 0,36  
Sterlin 34,2504 34,4222 % 0,29  
Frank 30,6991 30,8841 % 0,23  
Riyal 7,1949 7,2310 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 -0,38  
Altın Gr. 1.657 1.658 1,38  
Cumhuriyet 11.342 11.513 -39,00  
Tam 11.099 11.183 -23,00  
Yarım 5.567 5.617 -12,00  
Çeyrek 2.775 2.809 -5,00  
Gümüş.Ons 22,64 22,67 0,06  
Gümüş Gr. 19,68 19,69 0,06  
B. Petrol 86,49 86,49 0,28  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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