***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 16:17
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908615
BIST
17:451.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 12,58
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:457,0835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0103
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:458,5700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:45418,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,86
|Açılış
|: 418,31
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ERBOS
|60,50
|130.740.497
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|84.619.367
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.636.130
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|22.324.041
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|137,30
|4.730.106.232
|% 2,16
|
|GARAN
|10,18
|2.359.422.764
|% 3,46
|
|EKGYO
|2,60
|2.133.914.968
|% -3,35
|
|PETKM
|5,29
|1.480.758.826
|% 1,93
|
|SISE
|7,74
|1.385.675.278
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,60
|2.133.914.968
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,97
|1.041.260.944
|% 1,71
|
|TSKB
|1,81
|533.903.454
|% 0,56
|
|PETKM
|5,29
|1.480.758.826
|% 1,93
|
|DOHOL
|3,56
|991.132.710
|% -2,73
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0799
|7,0835
|% 0,15
|
|Euro
|8,5640
|8,5700
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7308
|9,7796
|% 0,36
|
|Frank
|7,8924
|7,9400
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8820
|1,8915
|% 0,05
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|5,13
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,22
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,05
|
|B. Petrol
|60,30
|60,30
|-0,40
|
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