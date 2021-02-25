***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 10:35
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KORDS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912598
BIST
13:061.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,36
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
13:067,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:068,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1003
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8281
En Düşük
8,7148
13:06415,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 415,84
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:04
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|3.543.558
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|59,30
|19.434.244
|% -6,47
|
|MARTI
|2,34
|59.071.421
|% -4,88
|
|PETKM
|5,37
|1.180.945.274
|% 4,07
|
|KARSN
|4,66
|678.530.464
|% -0,85
|
|THYAO
|13,12
|671.168.035
|% 2,26
|
|SASA
|43,20
|611.511.259
|% 8,16
|
|KOZAL
|134,90
|546.172.183
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,35
|524.745.227
|% 3,52
|
|PETKM
|5,37
|1.180.945.274
|% 4,07
|
|IHLAS
|0,91
|140.166.993
|% 1,11
|
|KARSN
|4,66
|678.530.464
|% -0,85
|
|TSKB
|1,75
|206.749.230
|% 0,57
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2058
|7,2105
|% 0,57
|
|Euro
|8,8196
|8,8245
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,1842
|10,2353
|% 0,77
|
|Frank
|7,9181
|7,9658
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9158
|1,9255
|% 0,52
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-8,67
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-3,42
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-1,66
|
|Çeyrek
|668
|683
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|66,52
|66,52
|0,34
|