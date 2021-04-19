***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:05
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KORDS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929217
BIST
17:301.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -22,09
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:308,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0361
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:309,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0725
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:30461,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 461,04
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:30
|FENER
|31,90
|25.234.431
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.586.679
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.669.771
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.998.776
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.193.804
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.791.297
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.470.244
|% -9,99
|
|EREGL
|18,34
|1.477.204.929
|% 0,00
|
|PETKM
|6,60
|1.327.133.582
|% 4,27
|
|GARAN
|7,06
|1.007.459.337
|% -3,02
|
|QUAGR
|26,22
|818.628.377
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,34
|666.451.079
|% -1,34
|
|PETKM
|6,60
|1.327.133.582
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,88
|349.655.319
|% -0,53
|
|ODAS
|3,04
|463.582.525
|% -9,25
|
|GARAN
|7,06
|1.007.459.337
|% -3,02
|
|MAKTK
|3,27
|419.920.858
|% -7,89
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0866
|8,0939
|% 0,45
|
|Euro
|9,7322
|9,7450
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,2658
|11,3223
|% 1,29
|
|Frank
|8,8064
|8,8594
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1504
|2,1611
|% 0,39
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,58
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,82
|66,82
|0,05
|