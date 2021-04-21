***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:29
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KORDS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930040
BIST
16:111.337
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -28,59
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
16:118,1766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0694
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:119,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0707
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:11469,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,55
|Açılış
|: 469,38
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.679.017
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.898.643
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.306.691
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.681.187
|% -9,99
|
|SEYKM
|20,18
|24.466.255
|% -9,99
|
|GOLTS
|43,12
|9.778.608
|% -9,98
|
|EREGL
|18,29
|852.903.956
|% 0,33
|
|PETKM
|6,46
|832.472.524
|% -1,67
|
|GARAN
|6,96
|784.245.609
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,06
|498.726.935
|% -1,94
|
|THYAO
|10,88
|403.997.560
|% -2,51
|
|YKBNK
|2,07
|324.138.605
|% -2,36
|
|PETKM
|6,46
|832.472.524
|% -1,67
|
|GARAN
|6,96
|784.245.609
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.811.122
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|153.599.300
|% -1,09
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,96
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|49,75
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,06
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,12
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-1,26
|
Seans Raporu
16:11
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, BRKO, SEKUR, KERVN, UMPAS, FORMT, ATLAS, UTPYA
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16:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KRTEK, BRMEN, ANELE, DERIM, SNPAM, AVGYO, NUGYO, BJKAS, KONTR, ODAS