***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 13:33
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944457
BIST
13:191.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,87
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.384
13:198,7351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0292
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
13:1910,4349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0316
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
13:19499,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,75
|Açılış
|: 499,32
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:19
|TKURU
|246,40
|5.690.195
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.430.269
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.676.820
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.842.010
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.621.100
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.687.175
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,23
|53.165.556
|% -8,11
|
|SERVE
|13,51
|85.664
|% -7,02
|
|GARAN
|8,23
|605.728.660
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,96
|544.521.494
|% -4,39
|
|THYAO
|14,09
|461.894.974
|% -1,33
|
|SASA
|29,34
|378.267.641
|% 0,07
|
|KRDMD
|6,72
|235.585.930
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,96
|544.521.494
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,20
|194.598.216
|% -0,45
|
|GARAN
|8,23
|605.728.660
|% 0,37
|
|AKBNK
|5,40
|231.996.234
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,72
|235.585.930
|% -1,32
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7321
|8,7351
|% -0,33
|
|Euro
|10,4286
|10,4349
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1257
|12,1866
|% -0,05
|
|Frank
|9,4794
|9,5365
|% -0,39
|
|Riyal
|2,3228
|2,3345
|% -0,30
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,82
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-21,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,26
|75,26
|-0,10
|