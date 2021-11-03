***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974244
BIST
12:471.516
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -17,06
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.516
12:479,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1332
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
12:4711,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1595
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
12:47554,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,68
|Açılış
|: 554,73
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
555,37
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler12:47
|IHAAS
|5,06
|21.102.138
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|114.531.794
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,62
|115.953.611
|% 9,62
|
|DOBUR
|70,10
|36.312.021
|% 8,85
|
|RODRG
|15,72
|5.118.769
|% 7,89
|
|CANTE
|12,92
|85.695.104
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|31.869.979
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.801.844
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|157.446.166
|% -9,81
|
|IHYAY
|0,76
|14.516.115
|% -8,43
|
|GARAN
|10,05
|1.856.100.407
|% -1,08
|
|THYAO
|15,39
|696.546.380
|% -0,65
|
|TSPOR
|5,25
|682.434.042
|% -2,23
|
|SISE
|8,76
|612.746.260
|% 1,62
|
|EREGL
|18,70
|407.141.212
|% -2,04
|
|GARAN
|10,05
|1.856.100.407
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,02
|303.543.244
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,80
|398.115.669
|% -1,06
|
|TSPOR
|5,25
|682.434.042
|% -2,23
|
|TSKB
|1,36
|169.345.876
|% -0,73
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7283
|9,7356
|% 1,39
|
|Euro
|11,2747
|11,2828
|% 1,43
|
|Sterlin
|13,1484
|13,2143
|% 0,87
|
|Frank
|10,5820
|10,6457
|% 1,19
|
|Riyal
|2,5730
|2,5859
|% 0,81
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-6,15
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.665
|3.721
|35,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|36,04
|
|Yarım
|1.765
|1.810
|17,43
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,72
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,51
|83,51
|-1,21
|