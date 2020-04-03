***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25.03.2020Tescil Tarihi03.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of KPMG International Cooperative) nin1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834682BIST