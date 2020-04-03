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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.04.2020 17:33
GÜNCEL HABERLER



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2020
Tescil Tarihi
03.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar

Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2020 yılı hesap  dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konunlardaki  ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of KPMG International Cooperative) nin 
1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834682


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Riyal 1,7870 1,7959 % 1,95  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.616 2,18  
Altın Gr. 349 349 5,93  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,34 14,38 -0,10  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 0,02  
B. Petrol 32,81 32,81 2,87  
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