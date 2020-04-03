***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.04.2020 17:33
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2020
Tescil Tarihi
03.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of KPMG International Cooperative) nin
1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834682
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1256
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7438
En Düşük
6,6075
18:057,2772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0673
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2864
En Düşük
7,1664
18:05349,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 6,49
|Açılış
|: 349,90
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,98
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2102
|8,2514
|% 0,43
|
|Frank
|6,8595
|6,9008
|% 1,39
|
|Riyal
|1,7870
|1,7959
|% 1,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|2,18
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|32,81
|32,81
|2,87
|