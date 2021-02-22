***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.02.2021 08:25
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2021 tarih, 2021/5 nolu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 19 Şubat 2021 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Şirketin 2021 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule:3 Kat:2-9 Levent 34330 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911281
BIST
11:111.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,07
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:117,0122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0125
En Düşük
6,9534
11:118,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0324
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4962
En Düşük
8,4299
11:11403,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,78
|Açılış
|: 403,79
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:11
|LINK
|42,70
|25.693.492
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.629.146
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.802.533
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|70.973.589
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|31,96
|121.524.319
|% -8,48
|
|SASA
|41,46
|1.278.509.301
|% -7,50
|
|THYAO
|12,58
|487.298.699
|% 2,28
|
|KOZAL
|145,50
|459.975.384
|% 0,41
|
|VAKBN
|4,73
|416.699.140
|% -1,46
|
|HEKTS
|32,64
|395.726.173
|% -6,37
|
|VAKBN
|4,73
|416.699.140
|% -1,46
|
|CEMAS
|2,37
|202.770.867
|% 3,04
|
|KARSN
|5,35
|377.149.452
|% 2,69
|
|EKGYO
|2,46
|151.840.345
|% 0,82
|
|IHLAS
|1,12
|69.184.528
|% -2,61
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0106
|7,0122
|% 0,44
|
|Euro
|8,4890
|8,4962
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7724
|9,8214
|% 0,25
|
|Frank
|7,7553
|7,8021
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8618
|1,8711
|% 0,33
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|12,85
|
|Altın Gr.
|404
|404
|4,31
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,09
|
|B. Petrol
|62,66
|62,66
|0,52
|
Seans Raporu
11:11
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11:21KRGYO
Yüzde 7.21 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 800, 180 adet işlem
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11:20FROTO
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11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PGSUS, SAHOL
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11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 33 kaybederek (% -0.02 ) 1, 356
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRISA, VAKFN, ATSYH, MERIT, LINK, TACTR, SAYAS, DARDL, GARFA