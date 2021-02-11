***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.02.2021 17:45
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021, 03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 09.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.
11.02.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.
EK: SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni. Pdf.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909121
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0246
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0028
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05415,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,06
|Açılış
|: 415,81
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0289
|7,0345
|% -0,33
|
|Euro
|8,5477
|8,5528
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,6862
|9,7348
|% -0,43
|
|Frank
|7,8662
|7,9136
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8684
|1,8778
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,38
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında