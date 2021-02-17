***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.02.2021 17:33
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021, 03.02.2021, 11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 09.02.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 16.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.
Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil metni 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
EK: SPK ve Bakanlık onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni. Pdf.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910445
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.550
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
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|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
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|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
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|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
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|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
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|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
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|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
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|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
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|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
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|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
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|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
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|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
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|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
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|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
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|VAKBN
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|2.854.064.598
|% 3,66
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|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
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|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
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|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
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|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
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|18:05
|Alış
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|%
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|Dolar
|6,9849
|6,9894
|% -0,05
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|Euro
|8,4080
|8,4203
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,6365
|9,6849
|% -0,59
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|Frank
|7,7418
|7,7884
|% -0,80
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|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -0,05
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-22,31
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|Altın Gr.
|399
|399
|-5,04
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|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
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|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
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|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
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|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,05
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|B. Petrol
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|63,62
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