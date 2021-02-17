***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2021, 03.02.2021, 11.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 09.02.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 16.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil metni 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.EK: SPK ve Bakanlık onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni. Pdf.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910445BIST