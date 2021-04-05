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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

05.04.2021 20:43



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021, 03.02.2021, 11.02.2021, 17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin Esas Sözleşmemizin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilmiş, 05.04.2021 tarihinde tescil ve 5 NİSAN 2021 tarih 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1009, 1010, 1011, 1012 numaralı sayfalarında ilan edilmiştir. 
Ek: 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923601


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