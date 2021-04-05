***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.04.2021 20:43
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021, 03.02.2021, 11.02.2021, 17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmemizin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilmiş, 05.04.2021 tarihinde tescil ve 5 NİSAN 2021 tarih 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1009, 1010, 1011, 1012 numaralı sayfalarında ilan edilmiştir.
Ek: 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923601
BIST
18:051.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.443
En Düşük
1.429
18:058,1258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,0854
18:059,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
18:05450,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,56
|Açılış
|: 450,57
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1114
|8,1258
|% -0,33
|
|Euro
|9,5832
|9,6075
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,2525
|11,3089
|% 0,10
|
|Frank
|8,6313
|8,6833
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1576
|2,1684
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,82
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|61,95
|61,95
|-2,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 420, 416 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TAVHL, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 62 artarak (% 0.62 ) 1, 240
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, JANTS, OLMIP, MARKA, DERHL, ERBOS, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, RTALB, FORMT, BJKAS, BTCIM, RODRG, UTPYA, TRILC, IDEAS, GLRYH