***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.05.2020 23:59
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 konsolide faaliyet raporumuzu ekte bulabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842450
BIST
11:4599.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 218,17
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.051
11:457,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:457,6653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0214
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:45385,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,38
|Açılış
|: 385,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.889.710
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.932.112
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,04
|308.679.198
|% -7,17
|
|GARAN
|8,24
|263.154.678
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,26
|250.385.586
|% 4,63
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,55
|215.217.179
|% -3,51
|
|KRDMD
|2,26
|250.385.586
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|214.671.241
|% -4,32
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|DOHOL
|1,89
|109.777.315
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,09
|46.026.027
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7423
|8,7861
|% 0,05
|
|Frank
|7,2502
|7,2938
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8732
|1,8826
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,08
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.528
|2,70
|
|Tam
|2.551
|2.590
|2,70
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,40
|
|Çeyrek
|621
|633
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|28,78
|28,78
|1,58
|