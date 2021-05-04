***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.05.2021 18:48
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2021-31.03.2021 konsolide faaliyet raporumuzu ekte bulabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934496
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0831
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0636
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
18:05475,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 475,51
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|61,60
|58.278.760
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.278.439
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.841.627
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.579.897
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|27.403.784
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.058.258
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.822.127.465
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.317.476.888
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|405.648.116
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.742.091
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3234
|8,3305
|% 1,01
|
|Euro
|10,0072
|10,0190
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,5249
|11,5827
|% 0,75
|
|Frank
|9,0720
|9,1266
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2121
|2,2232
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-15,85
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,46
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,06
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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