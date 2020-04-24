***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiThai Indo Kordsa ve Laurel Hill üretim tesislerinde faaliyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiKord bezi üretimiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniÇalışan ve toplum sağlığını korumakVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiThai Indo Kordsa tesisi 25 Nisan 2020 ile 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, Laurel Hill tesisi ise 28 Nisan 2020 ile 11 Mayıs 2020 tarihleri arasındaFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihThai Indo Kordsa üretim tesisinin 7 Mayıs 2020 tarihinde, Laurel Hill üretim tesisinin ise 11 Mayıs 2020 tarihinde üretime başlaması öngörülmektedir.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBir etki yaratması beklenmemektedir.AçıklamalarCovid-19 salgınının etkileri tüm dünya üzerinde kendini gösterirken, salgın ile birlikte değişen tüketici talepleri ve müşteri portföyünde yer alan fabrikaların üretime ara verme kararları neticesinde, önümüzdeki günlerde Tayland (Thai Indo Kordsa) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kord bezi üretim tesislerimizde (Laurel Hill) üretimin çalışma şekli ile ilgili değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.Thai Indo Kordsa üretim tesisi, 25 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 7 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara verecektir.Laurel Hill üretim tesisi, 28 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 11 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara verecektir.Bu süre boyunca önceden alınmış siparişlerin sevkiyatına devam edilecektir.Sabancı Holding iştiraki Kordsa olarak, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte, başta çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olmak üzere içinde bulunduğumuz ekosistem ve yatırımcılarımız için ekonomik fayda üretmeye devam edeceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840193BIST