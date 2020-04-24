***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
24.04.2020 21:41
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Thai Indo Kordsa ve Laurel Hill üretim tesislerinde faaliyetlerin kısmen ya da tamamen durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Kord bezi üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Çalışan ve toplum sağlığını korumak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Thai Indo Kordsa tesisi 25 Nisan 2020 ile 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, Laurel Hill tesisi ise 28 Nisan 2020 ile 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Thai Indo Kordsa üretim tesisinin 7 Mayıs 2020 tarihinde, Laurel Hill üretim tesisinin ise 11 Mayıs 2020 tarihinde üretime başlaması öngörülmektedir.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Bir etki yaratması beklenmemektedir.
Açıklamalar
Covid-19 salgınının etkileri tüm dünya üzerinde kendini gösterirken, salgın ile birlikte değişen tüketici talepleri ve müşteri portföyünde yer alan fabrikaların üretime ara verme kararları neticesinde, önümüzdeki günlerde Tayland (Thai Indo Kordsa) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kord bezi üretim tesislerimizde (Laurel Hill) üretimin çalışma şekli ile ilgili değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.
Thai Indo Kordsa üretim tesisi, 25 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 7 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara verecektir.
Laurel Hill üretim tesisi, 28 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 11 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara verecektir.
Bu süre boyunca önceden alınmış siparişlerin sevkiyatına devam edilecektir.
Sabancı Holding iştiraki Kordsa olarak, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte, başta çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olmak üzere içinde bulunduğumuz ekosistem ve yatırımcılarımız için ekonomik fayda üretmeye devam edeceğiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840193
BIST