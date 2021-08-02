***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/07/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/07/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAxiom Materials Acquisition LLCEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKompozit PrepregEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi16.741.257 USDEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02/08/2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.070.503 USDBeher Payın Alış Fiyatı2,13 USDToplam Tutar6.533.413 USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Dolaylı %4,14Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Dolaylık %4,14Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Azınlık pay devirleri sonrası Kordsa Inc., Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin %100 oy hakkına, Şirketimiz ise ilgili şirketin dolaylı olarak %100 oy hakkına sahip olmuşturEdinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,66 (31.03.2021)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,23 (31.12.2020)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıJohn D. LincolnKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi02/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., %95,86'sına sahip olduğu Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin %4,14'lük azınlık paylarını 6.533.413 (altımilyonbeşyüzotuzüçbindörtyüzonüç) Amerikan Doları karşılığında satınalma işlemini tamamlamıştır. Bu işlem ile birlikte Kordsa Inc, %100 ortaklık payı ile Axiom Materials Acquisition LLC şirketinin tek ortağı konumuna gelmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954208BIST