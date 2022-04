***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMicrotex Composites S.r.l.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKarbon fiber dokuma ve prepreg üretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi200.000 AvroEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAvrupa doğrudan yabancı yatırımlar onayının alınması için gerekli olan kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak, söz konusu satın almanın, 2022 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlandırılması beklenmektedir.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı120.000 AvroBeher Payın Alış Fiyatı205,00 AvroToplam Tutar24.600.000 AvroEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%60Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%60Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Pay devirleri sonrası Kordsa Inc., Microtex Composites S.r.l. şirketinin %60 oy hakkına, Şirketimiz ise ilgili şirketin dolaylı olarak %60 oy hakkına sahip olacaktır.Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,34 (31.12.2021)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,77 (31.12.2021)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKordsa, kompozit teknolojileri alanına yapacağı bu yatırımla, hem sektör ve ürün bazlı çeşitlilik imkânı sağlamayı hem de mevcutta kuvvetli havacılık müşteri portföyünü çeşitlendirerek özellikle otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişletmeyi hedeflemektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMassimiliano Becagli s.a.s., Massimiliano Becagli, Federico Becagli, Silvio Campigli ve Gainfranco MeschiniKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi20/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin ileri malzeme şirketi olma hedefi doğrultusunda, Türkiye'deki organik büyüme ve ABD'de yapılan yatırımları takiben Avrupa'da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites S.r.l. ("Microtex") şirketin sermayesinin %60'ını temsil eden payların tamamının Şirketimizin bağlı ortaklığı Kordsa Inc tarafından 24.600.000 Avro bedelle devralınması amacıyla, 20.04.2022 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. (*)Avrupa doğrudan yabancı yatırımlar onayının alınması için gerekli olan kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak, söz konusu satın almanın, 2022 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlandırılması beklenmektedir.Kordsa, kompozit teknolojileri alanına yapacağı bu yatırımla, hem sektör ve ürün bazlı çeşitlilik imkanı sağlamayı hem de mevcutta kuvvetli havacılık müşteri portföyünü çeşitlendirerek özellikle otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişletmeyi hedeflemektedir.Sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak, satıcılara ait Microtex sermayesinin %40'ını temsil eden paylar, kapanışı takip eden 5 yıllık süreçte bağlı ortaklığımız olan Kordsa Inc tarafından satın alınabilecek ve Kordsa Inc'in Microtex sermayesindeki payı %100'e kadar artırılabilecektir.(*) Microtex Composites S.r.l. şirket hisselerinin satın alınması sürecine ilişkin özel durum açıklaması, sürecin olumsuz sonuçlanması durumunda Şirketimiz hisse değerinde dalgalanmalara yol açabileceği, hisselerde spekülatif hareketler olabileceği ve hisselerin gerçek değerinden uzaklaşan fiyat hareketiyle hisse senedi yatırımcılarımızın zarar görebileceği gerekçesiyle ertelenmiştir.