***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 5.137.361.394 3.946.724.188Satışların Maliyeti21 -4.150.352.186 -3.153.040.828TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)987.009.208 793.683.360BRÜT KAR (ZARAR)987.009.208 793.683.360Genel Yönetim Giderleri22 -230.916.809 -151.230.878Pazarlama Giderleri22 -204.013.603 -152.023.011Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -10.914.880 -8.539.264Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 148.084.605 99.023.605Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -74.991.846 -55.483.259ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)614.256.675 525.430.553Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 13.557.211 13.967.339Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -489.227 -1.165.711FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)627.324.659 538.232.181Finansman Gelirleri25 5.720.757 11.430.357Finansman Giderleri25 -168.704.285 -137.875.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)464.341.131 411.787.344Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-85.701.146 -73.265.477Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -54.355.565 -47.887.560Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -31.345.581 -25.377.917SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)378.639.985 338.521.867DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32 -152.057 22.778DÖNEM KARI (ZARARI)378.487.928 338.544.645Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.732.857 46.086.937Ana Ortaklık Payları339.755.071 292.457.708Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 27 17,47000000 15,03000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 17,47000000 15,03000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI705.528.225 340.842.897Dönem Karı (Zararı)378.487.928 338.544.645Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)378.639.985 338.521.867Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-152.057 22.778Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler640.235.536 512.753.223Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 13, 14 206.195.077 139.595.585Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.636.808 3.799.509Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 218.791 -107.457Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.418.017 3.906.966Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.327.928 12.001.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.819.954 9.453.757Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13.507.974 2.548.200Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler114.914.198 59.729.811Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -4.841.201 -3.622.252Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 122.747.643 72.295.456Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 826.653 72.752Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -3.818.897 -9.016.145Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler197.326.661 228.682.185Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.082.165 -3.202.530Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -8.278.336 -5.950.915Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9.360.501 2.748.385Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 85.701.146 73.265.477Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler51.553 -1.118.771Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler51.553 -1.118.771İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-247.555.389 -472.851.158Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-97.877.461 -276.692.824Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.317.463 -10.823.345Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-169.532.862 -395.207.234Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-33.238.859 4.232.561Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.052.488 216.708.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-273.174 13.306.218Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.551.402 14.344.585Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)454.288 1.991.212İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.626.252 -40.711.176Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)42.156.827 -46.328.095Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-12.530.575 5.616.919Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları771.168.075 378.446.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -7.866.496 -8.278.337Vergi İadeleri (Ödemeleri)-63.488.947 -25.311.681Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları5.715.593 -4.013.795YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.161.832.355 -702.634.847İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 -998.945.743 -488.238.894Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19.672.609 13.689.371Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-187.400.422 -231.707.576Alınan Faiz24 4.841.201 3.622.252FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.055.139.044 477.031.730Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.997.655.918 1.322.360.743Kredilerden Nakit Girişleri7 1.997.655.918 1.322.360.743Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-728.856.345 -655.911.790Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -728.856.345 -655.911.790Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.056.349 0Ödenen Temettüler20 -68.085.177 -66.884.932Ödenen Faiz-94.721.257 -72.295.456Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-46.797.746 -50.236.835YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)598.834.914 115.239.780NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)598.834.914 115.239.780DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 130.801.662 15.561.882DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 729.636.576 130.801.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 729.636.576 130.801.662Finansal Yatırımlar76 86.617Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar76 86.617Ticari Alacaklar8 969.210.914 829.674.943İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 77.461.866 68.899.704İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar891.749.048 760.775.239Diğer Alacaklar25.785.710 15.365.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 25.785.710 15.365.854Türev Araçlar8.146.818 2.678.327Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar31 8.146.818 2.678.327Stoklar10 1.231.050.823 1.047.581.862Peşin Ödenmiş Giderler41.551.462 15.108.621İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 41.551.462 15.108.621Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 4.312.390 0Diğer Dönen Varlıklar58.207.881 92.996.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 58.207.881 92.996.136ARA TOPLAM3.067.902.650 2.134.294.022Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7.347.731 14.220.459TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.075.250.381 2.148.514.481DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar585.981 528.396Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 585.981 528.396Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar41.441.509 31.543.902İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 41.441.509 31.543.902Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 138.171.192 114.874.106Maddi Duran Varlıklar12 2.174.297.121 1.939.572.181Kullanım Hakkı Varlıkları14 83.802.346 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.531.484.773 464.855.686Şerefiye16 798.034.611 171.912.390Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 733.450.162 292.943.296Peşin Ödenmiş Giderler9.051.777 2.255.759İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 9.051.777 2.255.759Ertelenmiş Vergi Varlığı26 44.284.637 72.659.987Diğer Duran Varlıklar72.254.616 55.382.019İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar19 72.254.616 55.382.019TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.095.373.952 2.681.672.036TOPLAM VARLIKLAR7.170.624.333 4.830.186.517KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.2, 7 1.708.934.324 952.562.339Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 96.925.852 41.932.689Ticari Borçlar8 620.387.291 572.368.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 12.103.105 8.542.272İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar608.284.186 563.826.242Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 10.539.421 10.812.595Diğer Borçlar42.283.219 22.853.343İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 42.283.219 22.853.343Türev Araçlar14.828.992 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar31 14.828.992 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.641.055 9.186.767İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.641.055 9.186.767Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 2.809.289Kısa Vadeli Karşılıklar48.940.287 31.201.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 48.940.287 31.153.281Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar48.060Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler53.708.642 35.694.664İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 53.708.642 35.694.664ARA TOPLAM2.606.189.083 1.679.421.541Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler3.116.609 4.273.745TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.609.305.692 1.683.695.286UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.2, 7 1.308.249.398 524.785.306Diğer Borçlar9 14.244.118 20.122.592Uzun Vadeli Karşılıklar92.604.113 72.284.998Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 86.116.601 68.296.647Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar6.487.512 3.988.351Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 292.981.127 190.384.367Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33.681.278 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33.681.278 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.741.760.034 807.577.263TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.351.065.726 2.491.272.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.246.916.091 1.834.894.539Ödenmiş Sermaye20 194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu20 -25.260.958 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.119.595 37.145.368Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.119.595 37.145.368Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.907.502 -2.881.729Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)742.017.606 575.379.217Yabancı Para Çevrim Farkları742.290.484 576.104.345Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.727 -454.977Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)20 -2.727 -454.977Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)20 -270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 122.445.409 69.754.663Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 775.257.436 603.575.651Net Dönem Karı veya Zararı339.755.071 292.457.708Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 572.642.516 504.019.429TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.819.558.607 2.338.913.968TOPLAM KAYNAKLAR7.170.624.333 4.830.186.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -8.852.082 0 289.264.396 11.635 11.635 -270.151 54.948.350 520.164.823 165.102.073 685.266.896 1.276.950.976 371.020.900 1.647.971.876Transferler14.806.313 150.295.760 -165.102.073 -14.806.313 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.970.353 40.027.097 286.839.949 -466.612 -466.612 0 292.457.708 292.457.708 624.828.495 183.235.364 808.063.859Kar Payları-66.884.932 0 -66.884.932 -66.884.932 -50.236.835 -117.121.767Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968Transferler52.690.746 239.766.962 -292.457.708 52.690.746Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.025.773 166.186.139 452.250 452.250 339.755.071 339.755.071 505.367.687 115.420.833 620.784.859Kar Payları-68.085.177 -68.085.177 -68.085.177 -46.797.746 -114.879.262Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-25.260.958 -25.260.958 -25.260.958Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)378.487.928 338.544.645DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.025.773 45.997.450Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.367.698 7.654.299Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları15 0 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler341.925 -1.683.946Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri341.925 -1.683.946Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar243.326.365 423.521.764Yabancı Para Çevrim Farkları242.874.115 423.988.376Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)242.874.115 423.988.376Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)579.807 -598.146Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)579.807 -598.146Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-127.557 131.534Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-127.557 131.534DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)242.300.592 469.519.214TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)620.788.520 808.063.859Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar115.420.833 183.235.364Ana Ortaklık Payları505.367.687 624.828.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820664BIST