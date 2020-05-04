***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.198.970.140 1.265.140.511Satışların Maliyeti11 -983.726.458 -1.008.255.280TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)215.243.682 256.885.231BRÜT KAR (ZARAR)215.243.682 256.885.231Genel Yönetim Giderleri12 -69.734.142 -50.891.717Pazarlama Giderleri12 -52.755.574 -50.156.854Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -4.715.680 -1.565.120Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 39.210.688 45.238.587Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -11.516.563 -18.610.422ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)115.732.411 180.899.705Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 1.109.970 1.265.594Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -103.814 -168.915FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)116.738.567 181.996.384Finansman Gelirleri15 20.890.656 2.516.141Finansman Giderleri15 -70.315.252 -44.352.909SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.313.971 140.159.616Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.495.015 -29.383.662Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -6.443.795 -22.826.243Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 948.780 -6.557.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)61.818.956 110.775.954DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-22.827 -21.736DÖNEM KARI (ZARARI)61.796.129 110.754.218Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.834.748 17.722.078Ana Ortaklık Payları58.961.381 93.032.140Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL 3,03000000 4,78000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI104.442.682 224.618.940Dönem Karı (Zararı)61.796.129 110.754.218Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)61.818.956 110.775.954Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-22.827 -21.736Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler157.385.486 160.762.336Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 65.095.322 43.362.371Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler178.916 561.636Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler930.391 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -751.475 561.636Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.998.608 -607.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.998.608 -607.076Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.417.022 13.579.631Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -926.740 -1.159.974Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 36.564.267 21.779.615Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4.450.910 1.477.765Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-10.671.415 -8.517.775Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler49.168.244 71.021.364Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.111.775 3.411.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerTürev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.111.775 3.411.425Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.495.015 29.383.662Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-79.416 49.323Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-79.416 49.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-109.589.573 -45.010.143Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.367.509 -169.486.760Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.155.922 -10.538.049Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-105.630.529 -42.614.069Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-31.234.818 -14.276.426Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.612.452 134.935.570Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.039.737 -1.449.821Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.171.139 31.431.189Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.971.431 -5.089.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.426.198 32.077.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.337.511 23.195.392Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16.088.687 8.882.141Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları109.592.042 226.506.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-794.607 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.508.888 -10.323.895Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-845.865 8.436.424YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.289.376 -54.247.179Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.903 72.896Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.225.019 -54.320.075Alınan Faiz926.740 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-408.228.303 49.655.722Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri602.620.310 321.046.264Kredilerden Nakit Girişleri602.620.310 321.046.264Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-909.166.078 -124.906.305Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-909.166.078 -124.906.305Faktoring İşlemlerinden Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.710.027 -3.027.945Ödenen Temettüler-48.632.269 -68.085.177Ödenen Faiz-49.340.239 -75.371.115YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-334.074.997 220.027.483Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.953.031 -746.579NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-320.121.966 219.280.904DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ729.636.576 130.801.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ409.514.610 350.082.566Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri409.514.610 729.636.576Finansal Yatırımlar83 76Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar83 76Ticari Alacaklar1.004.141.064 969.210.914İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 85.162.663 891.749.048Diğer Alacaklar5 41.413.136 25.785.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.413.136 25.785.710Türev Araçlar38.847.356 8.146.818Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar38.847.356 8.146.818Stoklar6 1.336.982.830 1.231.050.823Peşin Ödenmiş Giderler65.033.066 41.551.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler65.033.066 41.551.462Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 4.312.390Diğer Dönen Varlıklar48.372.821 58.207.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar48.372.821 58.207.881ARA TOPLAM2.944.304.966 3.067.902.650Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar8.557.740 7.347.731TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.952.862.706 3.075.250.381DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar572.327 585.981Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar572.327 585.981Diğer Alacaklar5 36.901.867 41.441.509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar36.901.867 41.441.509Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 151.564.507 138.171.192Maddi Duran Varlıklar7 2.258.040.223 2.174.297.121Kullanım Hakkı Varlıkları8 92.236.001 83.802.346Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.562.062.770 1.531.484.773Şerefiye815.780.897 798.034.611Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar746.281.873 733.450.162Peşin Ödenmiş Giderler16.409.809 9.051.777İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.409.809 9.051.777Ertelenmiş Vergi Varlığı16 63.074.175 44.284.637Diğer Duran Varlıklar76.765.817 72.254.616İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar76.765.817 72.254.616TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.257.627.496 4.095.373.952TOPLAM VARLIKLAR7.210.490.202 7.170.624.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.540.837.419 1.708.934.324Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 125.737.676 96.925.852Ticari Borçlar675.398.974 620.387.291İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 20.156.293 12.103.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar655.242.681 608.284.186Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.521.905 10.539.421Diğer Borçlar5 31.961.167 42.283.219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar31.961.167 42.283.219Türev Araçlar23.742.525 14.828.992Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar23.742.525 14.828.992Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.612.485 9.641.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.612.485 9.641.055Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 3.796.542 0Kısa Vadeli Karşılıklar50.573.208 48.940.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar50.573.208 48.940.287Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler78.126.893 53.708.642İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler78.126.893 53.708.642ARA TOPLAM2.548.308.794 2.606.189.083Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler3.480.753 3.116.609TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.551.789.547 2.609.305.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.327.674.503 1.308.249.398Diğer Borçlar5 12.642.122 14.244.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.642.122 14.244.118Uzun Vadeli Karşılıklar93.173.391 92.604.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar86.687.681 86.116.601Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar6.485.710 6.487.512Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 322.615.195 292.981.127Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler37.447.888 33.681.278İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler37.447.888 33.681.278TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.793.553.099 1.741.760.034TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.345.342.646 4.351.065.726ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.247.280.651 2.246.916.091Ödenmiş Sermaye194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-28.085.915 -25.260.958Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.119.595 36.119.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.119.595 36.119.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.907.502 -3.907.502Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)734.878.011 742.017.606Yabancı Para Çevrim Farkları745.629.372 742.290.484Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.751.361 -272.878Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.481.210 -2.727Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler171.866.385 122.445.409Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.016.959.262 775.257.436Net Dönem Karı veya Zararı58.961.381 339.755.071Kontrol Gücü Olmayan Paylar617.866.905 572.642.516TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.865.147.556 2.819.558.607TOPLAM KAYNAKLAR7.210.490.202 7.170.624.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968Transferler51.336.299 241.121.409 -292.457.708Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-423.449 2.796.092 88.306.500 -705.055 -705.055 93.032.140 93.032.140 183.006.228 56.735.344 239.741.572Kar Payları-68.085.177 -68.085.177 -68.085.177 -68.085.177Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -3.305.178 42.823.189 664.410.845 -1.160.032 -1.160.032 -270.151 121.090.962 776.611.883 93.032.140 869.644.023 1.949.815.590 560.754.773 2.510.570.363Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607Transferler49.420.976 290.334.095 -339.755.071 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.338.888 -10.478.483 -10.478.483 58.961.381 58.961.381 51.821.786 45.224.389 97.046.175Kar Payları-48.632.269 -48.632.269 -48.632.269 -48.632.269Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.824.957 -2.824.957 -2.824.957Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -28.085.915 -3.907.502 40.027.097 745.629.372 -10.481.210 -10.481.210 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 58.961.381 1.075.920.643 2.247.280.651 617.866.905 2.865.147.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)61.796.129 110.754.218DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 2.372.643Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -542.883Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları16 0 2.796.092Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 119.434Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 119.434Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar35.250.046 126.614.711Yabancı Para Çevrim Farkları45.728.532 127.319.766Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.591.314 -881.319Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.591.314 -881.319Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 112.828 176.264Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 112.828 176.264DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.250.046 128.987.354TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.046.175 239.741.572Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar45.224.389 56.735.344Ana Ortaklık Payları51.821.786 183.006.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842449BIST