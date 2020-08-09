***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.006.534.475 2.585.979.670 807.564.335 1.320.839.159Satışların Maliyeti15 -1.644.592.824 -2.060.259.230 -660.866.366 -1.052.003.950TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)361.941.651 525.720.440 146.697.969 268.835.209BRÜT KAR (ZARAR)361.941.651 525.720.440 146.697.969 268.835.209Genel Yönetim Giderleri16 -132.869.585 -104.951.247 -63.135.443 -54.059.530Pazarlama Giderleri16 -86.998.324 -102.080.566 -34.242.750 -51.923.712Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -9.718.881 -3.596.079 -5.003.201 -2.030.959Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 82.410.605 89.700.306 43.199.917 44.461.719Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -23.274.006 -43.554.620 -11.757.443 -24.944.198ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)191.491.460 361.238.234 75.759.049 180.338.529Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 6.478.001 2.774.122 5.368.031 1.508.528Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -395.298 -247.912 -291.484 -78.997FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)197.574.163 363.764.444 80.835.596 181.768.060Finansman Gelirleri19 78.147.269 2.661.250 57.278.769 145.109Finansman Giderleri19 -188.620.088 -86.890.178 -118.326.992 -42.537.269SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.101.344 279.535.516 19.787.373 139.375.900Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.066.957 -60.506.863 -6.571.942 -31.123.201Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -6.958.532 -51.495.785 -514.737 -28.669.542Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -5.108.425 -9.011.078 -6.057.205 -2.453.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.034.387 219.028.653 13.215.431 108.252.699DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24 -5.957 -59.957 16.870 -38.221DÖNEM KARI (ZARARI)75.028.430 218.968.696 13.232.301 108.214.478Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar700.087 27.776.884 -2.134.661 10.054.806Ana Ortaklık Payları74.328.343 191.191.812 15.366.962 98.159.672Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL 3,82000000 9,83000000 0,79000000 5,05000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL 3,82000000 9,83000000 0,79000000 5,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.521.520 319.861.512Dönem Karı (Zararı)75.028.430 218.968.696Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)75.034.387 219.028.653Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.957 -59.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler356.358.570 359.712.927Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 135.119.321 92.345.132Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.589.262 387.817Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.266.136 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 3.323.126 387.817Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.221.927 6.975.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.221.927 9.584.987Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.609.129Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler66.469.891 35.172.448Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -6.021.900 -2.257.514Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 82.393.462 50.876.376Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri17 9.061.521 -29.396.707Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri17 -18.963.192 15.950.293Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler123.775.966 163.860.086Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15.619.903 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15.619.903 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 12.066.957 60.506.863Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-60.803 -116.846Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-60.803 -116.846Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 581.569İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-199.815.446 -229.889.001Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler313.857.633 -165.216.705Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.345.392 -12.835.428Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-249.053.768 -297.889.280Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-33.356.069 -32.531.820Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-235.583.341 257.866.312Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.682.224 3.905.391Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.689.088 -7.535.263Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.256.222 -7.771.155İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.962.043 32.118.947Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-16.257.982 8.798.608Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.295.939 23.320.339Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları231.571.554 348.792.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.047.632Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.230.291 -36.677.823Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-772.111 7.746.713YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-55.614.059 -70.744.542Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.540.581 5.065.865Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -77.176.540 -78.067.920Alınan Faiz6.021.900 2.257.513FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-201.135.007 143.607.173Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 112.541.434 567.702.847Kredilerden Nakit Girişleri112.541.434 567.702.847Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -192.716.713 -291.133.479Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-192.716.713 -291.133.479Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -8.053.880 0Ödenen Temettüler-48.632.269 -68.085.177Ödenen Faiz5 -59.906.136 -36.020.866Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-4.367.443 -28.856.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.227.546 392.724.143Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi22.636.755 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.590.791 392.724.143DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ729.636.576 130.801.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ720.045.785 523.525.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 720.045.785 729.636.576Finansal Yatırımlar88 76Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar88 76Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 672.755.838 969.210.914İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 44.903.422 77.461.866İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar627.852.416 891.749.048Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 53.860.955 25.785.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar53.860.955 25.785.710Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar23 61.815.154 8.146.818Stoklar8 1.467.923.207 1.231.050.823Peşin Ödenmiş Giderler66.220.716 41.551.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler66.220.716 41.551.462Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 4.312.390Diğer Dönen Varlıklar64.320.389 58.207.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar64.320.389 58.207.881ARA TOPLAM3.106.942.132 3.067.902.650Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar8.565.339 7.347.731TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.115.507.471 3.075.250.381DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar588.198 585.981Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar588.198 585.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 37.382.611 41.441.509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar37.382.611 41.441.509Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 159.152.037 138.171.192Maddi Duran Varlıklar9 2.316.567.506 2.174.297.121Kullanım Hakkı Varlıkları11 93.247.020 83.802.346Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.644.051.569 1.531.484.773Şerefiye13 825.834.455 798.034.611Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 818.217.114 733.450.162Peşin Ödenmiş Giderler23.501.668 9.051.777İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.501.668 9.051.777Ertelenmiş Vergi Varlığı20 65.417.392 44.284.637Diğer Duran Varlıklar82.117.477 72.254.616İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar82.117.477 72.254.616TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.422.025.478 4.095.373.952TOPLAM VARLIKLAR7.537.532.949 7.170.624.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 3.234.702.811 1.708.934.324Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 96.925.852Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar393.781.484 620.387.291İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 14.602.297 12.103.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar379.179.187 608.284.186Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.243.865 10.539.421Diğer Borçlar7 70.095.116 42.283.219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar70.095.116 42.283.219Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar23 59.677.031 14.828.992Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.897.277 9.641.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.897.277 9.641.055Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 5.129.831 0Kısa Vadeli Karşılıklar33.332.661 48.940.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar33.332.661 48.940.287Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.650.419 53.708.642İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler73.650.419 53.708.642ARA TOPLAM3.898.510.495 2.606.189.083Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler3.562.107 3.116.609TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.902.072.602 2.609.305.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 155.946.618 1.308.249.398Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar7 12.591.516 14.244.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.591.516 14.244.118Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar103.967.902 92.604.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar97.454.668 86.116.601Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar6.513.234 6.487.512Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 338.254.388 292.981.127Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler39.856.647 33.681.278İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler39.856.647 33.681.278TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER650.617.071 1.741.760.034TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.552.689.673 4.351.065.726ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.349.849.502 2.246.916.091Ödenmiş Sermaye194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-29.892.485 -25.260.958Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)36.067.283 36.119.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.067.283 36.119.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.959.814 -3.907.502Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)823.938.782 742.017.606Yabancı Para Çevrim Farkları827.197.705 742.290.484Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.988.772 -2.727Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.988.772 -2.727Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler171.866.385 122.445.409Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.016.959.262 775.257.436Net Dönem Karı veya Zararı74.328.343 339.755.071Kontrol Gücü Olmayan Paylar634.993.774 572.642.516TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.984.843.276 2.819.558.607TOPLAM KAYNAKLAR7.537.532.949 7.170.624.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler52.690.746 239.766.962 -292.457.708 -52.690.746 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-199.524 120.476.087 1.821.241 1.821.241 191.191.812 191.191.812 313.289.616 85.581.857 398.871.473Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-68.085.177 -68.085.177 -68.085.177 -28.856.150 -96.941.327Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -3.081.253 40.027.097 696.580.432 1.366.264 1.366.264 -270.151 122.445.409 775.257.436 191.191.812 966.449.248 2.080.098.978 560.745.136 2.640.844.114Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607Transferler49.420.976 290.334.095 -339.755.071 -49.420.979Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.312 84.907.221 -2.986.045 -2.986.045 74.328.343 74.328.343 156.197.207 66.718.701 222.915.908Kar Payları-48.632.269 -48.632.269 -48.632.269 -4.367.443 -52.999.712Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.631.527 -4.631.527 -4.631.527Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -29.892.485 -3.959.814 40.027.097 827.197.705 -2.988.772 -2.988.772 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 74.328.343 1.091.287.605 2.349.849.502 634.993.774 2.984.843.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)75.028.430 218.968.696 13.232.301 108.214.478DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-52.312 -199.524 -52.312 223.925Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-69.749 -255.800 -69.749 287.083Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 17.437 56.276 17.437 -63.158Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17.437 56.276 17.437 -63.158Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar147.939.790 180.102.301 112.689.743 50.691.498Yabancı Para Çevrim Farkları150.925.835 178.281.060 105.200.029 48.165.202Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)150.925.835 178.281.060 105.200.029 48.165.202Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.828.263 2.243.908 6.759.555 3.125.227Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.828.263 2.243.908 6.759.555 3.125.227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 842.218 -422.667 730.159 -598.931Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri842.218 -422.667 730.159 -598.931DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.887.478 179.902.777 112.637.431 50.915.423TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)222.915.908 398.871.473 125.869.732 159.129.901Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar66.718.701 85.581.857 21.494.312 28.846.512Ana Ortaklık Payları156.197.207 313.289.616 104.375.420 130.283.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867021BIST