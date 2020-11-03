***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.085.568.388 3.871.452.535 1.079.033.913 1.285.472.865Satışların Maliyeti15 -2.576.952.958 -3.111.371.884 -932.360.134 -1.051.112.654TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)508.615.430 760.080.651 146.673.779 234.360.211BRÜT KAR (ZARAR)508.615.430 760.080.651 146.673.779 234.360.211Genel Yönetim Giderleri16 -201.679.777 -167.023.883 -68.810.192 -64.943.317Pazarlama Giderleri16 -133.049.020 -153.802.848 -46.050.696 -48.851.601Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -15.764.055 -6.823.510 -6.045.174 -3.227.431Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 137.291.859 100.699.078 54.881.254 30.284.196Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -31.639.924 -59.737.736 -8.365.918 -35.468.540ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)263.774.513 473.391.752 72.283.053 112.153.518Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 11.536.074 4.195.715 5.058.073 1.443.547Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -443.285 -360.209 -47.987 -134.251FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)274.867.302 477.227.258 77.293.139 113.462.814Finansman Gelirleri19 87.542.840 3.740.588 40.492.006 22.392.223Finansman Giderleri19 -269.040.887 -106.296.875 -111.517.234 -40.719.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)93.369.255 374.670.971 6.267.911 95.135.455Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri331.640 -73.944.909 12.398.597 -13.438.046Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -5.490.269 -61.835.811 1.468.263 -10.340.026Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 5.821.909 -12.109.098 10.930.334 -3.098.020SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.700.895 300.726.062 18.666.508 81.697.409DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24 407.752 -83.927 413.709 -23.970DÖNEM KARI (ZARARI)94.108.647 300.642.135 19.080.217 81.673.439Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar225.314 31.997.438 -474.773 4.220.554Ana Ortaklık Payları93.883.333 268.644.697 19.554.990 77.452.885Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL 4,82000000 13,81000000 0,99000000 3,98000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL 0,01000000 0,00000000 0,01000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI542.666.851 567.114.442Dönem Karı (Zararı)94.108.647 300.642.133Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)93.700.895 300.726.063Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)407.752 -83.930Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler702.503.456 449.458.488Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 205.754.122 150.591.161Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.930.987 5.589.487Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.070.173 2.171.470Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 4.860.814 3.418.017Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.217.367 15.594.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.217.367 10.482.680Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.112.025Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler96.812.182 65.424.827Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -11.050.770 -3.701.060Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 122.016.342 88.569.217Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri17 11.638.439 22.943.168Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri17 -25.791.829 -42.386.498Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler333.194.573 134.859.488Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler46.967.884 2.767.175Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler46.967.884 2.767.175Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -331.640 73.944.909Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-42.019 13.110Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-42.019 13.110Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler673.626İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-222.607.212 -148.559.423Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.706.306 -54.169.675Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.950.586 34.023.439Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-160.760.767 -196.075.767Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.182.888 -17.820.233Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-94.949.210 72.815.076Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.158.061 4.055.958Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.624.937 2.061.164Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.735.204 -2.905.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.360.433 9.456.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-650.179 -54.637.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23.010.612 64.093.677Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları574.004.891 601.541.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.977.774Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.781.066 -41.942.900Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-15.579.200 7.516.144YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-112.576.753 -1.141.258.112İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-998.945.742Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.702.850 4.843.577Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.702.850 4.843.577Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -140.330.373 -150.857.007Alınan Faiz11.050.770 3.701.060FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-596.905.456 719.716.116Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri125.904.886 1.182.093.116Kredilerden Nakit Girişleri5 125.904.886 1.182.093.116Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-516.326.633 -275.741.848Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -516.326.633 -275.741.848Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -13.257.598 -3.042.262Ödenen Temettüler-48.632.269 -68.085.177Ödenen Faiz5 -123.868.921 -86.651.563Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-20.724.921 -28.856.150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-166.815.358 145.572.446Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi44.037.264NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.778.094 145.572.446DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ729.636.576 130.801.662DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ606.858.482 276.374.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 606.858.482 729.636.576Finansal Yatırımlar100 76Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar100 76Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 962.467.169 969.210.914İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 46.219.938 77.461.866İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar916.247.231 891.749.048Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 45.328.283 25.785.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar45.328.283 25.785.710Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar23 29.882.234 8.146.818Stoklar8 1.376.021.451 1.231.050.823Peşin Ödenmiş Giderler77.719.034 41.551.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler77.719.034 41.551.462Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 4.312.390Diğer Dönen Varlıklar34.848.512 58.207.881İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar34.848.512 58.207.881ARA TOPLAM3.133.125.265 3.067.902.650Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.501.096 7.347.731TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.143.626.361 3.075.250.381DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar663.488 585.981Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar663.488 585.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar31.896.458 41.441.509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 31.896.458 41.441.509Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 181.616.893 138.171.192Maddi Duran Varlıklar9 2.539.155.413 2.174.297.121Kullanım Hakkı Varlıkları11 100.610.323 83.802.346Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.905.502.753 1.531.484.773Şerefiye13 980.797.218 798.034.611Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 924.705.535 733.450.162Peşin Ödenmiş Giderler8.212.825 9.051.777İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.212.825 9.051.777Ertelenmiş Vergi Varlığı20 103.909.148 44.284.637Diğer Duran Varlıklar94.832.509 72.254.616İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar94.832.509 72.254.616TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.966.399.810 4.095.373.952TOPLAM VARLIKLAR8.110.026.171 7.170.624.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.914.030.550 1.708.934.324Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 155.628.971 96.925.852Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar536.857.841 620.387.291İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 14.613.623 12.103.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar522.244.218 608.284.186Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.719.703 10.539.421Diğer Borçlar7 42.407.864 42.283.219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.407.864 42.283.219Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar23 70.164.701 14.828.992Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.376.259 9.641.055İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.376.259 9.641.055Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 6.846.403 0Kısa Vadeli Karşılıklar39.779.339 48.940.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar39.779.339 48.940.287Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler93.364.535 53.708.642İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler93.364.535 53.708.642ARA TOPLAM2.884.176.166 2.606.189.083Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler3.579.276 3.116.609TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.887.755.442 2.609.305.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.337.642.392 1.308.249.398Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar7 13.962.956 14.244.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.962.956 14.244.118Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar111.033.154 92.604.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar104.517.142 86.116.601Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar6.516.012 6.487.512Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 335.285.238 292.981.127Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler46.107.113 33.681.278İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler46.107.113 33.681.278TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.844.030.853 1.741.760.034TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.731.786.295 4.351.065.726ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.659.731.899 2.246.916.091Ödenmiş Sermaye194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-34.580.334 -25.260.958Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.370.088 36.119.595Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.370.088 36.119.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.657.009 -3.907.502Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.120.651.233 742.017.606Yabancı Para Çevrim Farkları1.129.105.140 742.290.484Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.183.756 -2.727Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.183.756 -2.727Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler171.866.385 122.445.409Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.016.959.262 775.257.436Net Dönem Karı veya Zararı93.883.333 339.755.071Kontrol Gücü Olmayan Paylar718.507.977 572.642.516TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.378.239.876 2.819.558.607TOPLAM KAYNAKLAR8.110.026.171 7.170.624.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -2.881.729 40.027.097 576.104.345 -454.977 -454.977 -270.151 69.754.663 603.575.651 292.457.708 896.033.359 1.834.894.539 504.019.429 2.338.913.968Transferler52.690.746 239.766.962 -292.457.708 -52.690.746 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-199.524 0 100.069.785 2.974.954 2.974.954 0 268.644.697 268.644.697 371.489.912 80.941.232 452.431.144Kar Payları-68.085.177 0 -68.085.177 -68.085.177 -28.856.150 -96.941.327Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.739.578 -23.739.578 -23.739.578Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -23.739.578 -3.081.253 40.027.097 676.174.130 2.519.977 2.519.977 -270.151 122.445.409 775.257.436 268.644.697 1.043.902.133 2.114.559.696 556.104.511 2.670.664.207Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 742.290.484 -2.727 -2.727 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607Transferler49.420.976 290.334.095 -339.755.071 -49.420.976Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.749.507 386.814.656 -8.181.029 -8.181.029 93.883.333 93.883.333 470.516.960 150.232.904 621.000.357Kar Payları-48.632.269 -48.632.269 -48.632.269 -4.367.443 -52.999.712Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-9.319.376 -9.319.376 -9.319.376Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -34.580.334 -5.657.009 40.027.097 1.129.105.140 -8.183.756 -8.183.756 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 93.883.333 1.110.842.595 2.659.731.899 718.507.977 3.378.239.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)94.108.647 300.642.135 19.080.217 81.673.439DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.831.883 -199.524 1.884.195 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.296.726 -255.800 2.366.475 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-464.843 56.276 -482.280 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -464.843 56.276 -482.280 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar525.059.827 151.988.533 377.120.037 -28.113.769Yabancı Para Çevrim Farkları533.240.856 149.013.579 382.317.748 -29.267.482Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.644.116 3.814.044 -6.818.580 1.570.136Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.644.116 3.814.044 -6.818.580 1.570.136Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.463.087 -839.090 1.620.869 -416.423Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 2.463.087 -839.090 1.620.869 -416.423DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)526.891.710 151.789.009 379.004.232 -28.113.769TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)621.000.357 452.431.144 398.084.449 53.559.670Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar150.232.904 80.941.232 83.514.203 -4.640.624Ana Ortaklık Payları470.767.453 371.489.912 314.570.246 58.200.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885537BIST