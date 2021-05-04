***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 1.514.222.901 1.198.970.140Satışların Maliyeti13 -1.162.222.876 -983.726.458TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)352.000.025 215.243.682Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)352.000.025 215.243.682Genel Yönetim Giderleri14 -76.960.404 -69.734.142Pazarlama Giderleri14 -69.212.789 -52.755.574Araştırma ve Geliştirme Giderleri14 -9.013.410 -4.715.680Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 61.625.934 39.210.688Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -25.836.601 -11.516.563ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)232.602.755 115.732.411Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 2.006.513 1.109.970Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -486.964 -103.814FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)234.122.304 116.738.567Finansman Gelirleri17 26.457.191 20.890.656Finansman Giderleri17 -80.260.289 -70.315.252SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)180.319.206 67.313.971Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.415.503 -5.495.015Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -13.095.047 -6.443.795Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -20.320.456 948.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)146.903.703 61.818.956DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.449.319 -22.827DÖNEM KARI (ZARARI)144.454.384 61.796.129Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.430.254 2.834.748Ana Ortaklık Payları132.024.130 58.961.381Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL 6,85000000 3,03000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL -0,06000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi TL 6,79000000 3,03000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.927.012 104.442.682Dönem Karı (Zararı)144.454.384 61.796.129Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)146.903.703 61.818.956Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.449.319 -22.827Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler332.879.141 169.826.496Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 71.213.749 65.095.322Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.742.434 178.916Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-155.720 930.391Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.586.714 -751.475Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.031.366 2.998.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.031.366 2.998.608Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32.479.806 41.858.032Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -2.006.513 -926.740Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 28.723.359 36.564.267Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -1.303.812 -4.450.910Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 7.066.772 10.671.415Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler182.885.665 49.168.244Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17 -4.784.519 5.111.775Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -4.784.519 5.111.775Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 33.415.503 5.495.015Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler16 486.964 -79.416Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 486.964 -79.416Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler893.041İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-300.389.929 -122.030.583Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-277.954.511 -46.710.339Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.177.130 -6.155.922Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-130.743.320 -105.630.529Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-31.531.314 -31.234.818Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.240.871 59.514.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)404.672 -4.039.737Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.784.848 -11.171.139Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.564.900 1.971.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.720.551 21.426.198Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.146.244 5.337.511Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)65.866.795 16.088.687Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları176.943.596 109.592.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.516.057 -794.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.253.278 -3.508.888Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.247.249 -845.865YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.955.575 -30.289.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.903Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.962.088 -31.225.019Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz2.006.513 926.740FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-205.275.987 -408.228.303Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri822.297.777 602.620.310Kredilerden Nakit Girişleri822.297.777 602.620.310Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-983.478.364 -909.166.078Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-983.478.364 -909.166.078Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.608.688 -3.710.027Ödenen Temettüler-48.632.269Ödenen Faiz-38.486.712 -49.340.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.304.550 -334.074.997Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21.722.352 13.953.031NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.582.198 -320.121.966DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ449.892.785 729.636.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ392.310.587 409.514.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 392.310.587 449.892.785Finansal Yatırımlar107 94Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar107 94Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 1.361.703.586 1.091.112.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 75.633.827 64.199.658İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.286.069.759 1.026.912.477Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 35.904.098 24.917.348İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.904.098 24.917.348Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar5.805.458 80.336Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.805.458 80.336Stoklar8 1.355.826.589 1.225.312.596Peşin Ödenmiş Giderler77.434.758 47.869.885İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler77.434.758 47.869.885Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 0 4.592.257Diğer Dönen Varlıklar36.268.081 42.843.890İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar36.268.081 42.843.890ARA TOPLAM3.265.253.264 2.886.621.326Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3.711.175 2.925.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.268.964.439 2.889.547.134DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar544.032 644.844Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar544.032 644.844Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 26.173.851 26.983.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.173.851 26.983.471Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 198.500.493 175.005.149Proje Halindeki Yatırım Amaçlı GayrimenkullerMaddi Duran Varlıklar9 2.654.845.554 2.471.989.980Kullanım Hakkı Varlıkları10 136.642.420 95.889.622Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.020.982.506 1.794.796.193Şerefiye1.041.236.232 923.388.013Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar979.746.274 871.408.180Peşin Ödenmiş Giderler7.122.703 5.156.261İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.122.703 5.156.261Ertelenmiş Vergi Varlığı18 75.129.618 72.477.097Diğer Duran Varlıklar82.010.976 72.188.816İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar82.010.976 72.188.816TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.201.952.153 4.715.131.433TOPLAM VARLIKLAR8.470.916.592 7.604.678.567KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.211.107.381 1.213.577.751Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 661.703.805 462.887.549Ticari Borçlar6 758.434.717 664.286.332İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 14.329.827 21.015.047İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar744.104.890 643.271.285Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.885.172 14.944.441Diğer Borçlar7 31.039.743 36.756.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 31.039.743 36.756.822Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar5.220.943 7.788.431Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.220.943 7.788.431Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.346.041 15.910.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.346.041 15.910.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.706.000 0Kısa Vadeli Karşılıklar46.001.552 30.819.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar46.001.552 30.819.162Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler150.940.450 85.088.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler150.940.450 85.088.738ARA TOPLAM2.892.385.804 2.532.060.167Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler3.711.175 4.026.883TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.896.096.979 2.536.087.050UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.253.646.041 1.302.794.284Diğer Borçlar7 9.701.849 8.529.941İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 9.701.849 8.529.941Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar121.764.430 115.952.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar112.769.273 106.972.412Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar8.995.157 8.980.058Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 363.437.093 319.250.750Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler50.510.543 43.941.705İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler50.510.543 43.941.705TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.799.059.956 1.790.469.150TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.695.156.935 4.326.556.200ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.985.857.134 2.581.125.002Ödenmiş Sermaye194.529.076 194.529.076Sermaye Düzeltme FarklarıPaylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-37.882.906 -32.956.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.051.577 35.051.577Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)35.051.577 35.051.577Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.975.520 -4.975.520Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.258.286.156 980.651.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.783.944.859 1.446.673.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-525.388.552 -465.752.146Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.313.174 -4.928.395Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-524.075.378 -460.823.751Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler171.866.392 171.866.392Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.169.929.853 1.016.959.255Net Dönem Karı veya Zararı132.024.130 152.970.598Kontrol Gücü Olmayan Paylar789.902.523 696.997.365TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.775.759.657 3.278.122.367TOPLAM KAYNAKLAR8.470.916.592 7.604.678.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 1.043.747.285 -301.459.528 -301.459.528 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 1.115.012.507 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler49.420.976 290.334.095 -339.755.071 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.910.763 -59.050.358 -59.050.358 58.961.381 58.961.381 51.821.786 45.224.389 97.046.175Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-48.632.269 -48.632.269 -48.632.269 -48.632.269Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.824.957 -2.824.957 -2.824.957Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -28.085.915 -3.907.502 40.027.097 1.095.658.048 -360.509.886 -360.509.886 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 58.961.381 1.075.920.643 2.247.280.651 617.866.905 2.865.147.556Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.822 -465.752.146 -465.752.146 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 1.169.929.853 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367Transferler152.970.598 -152.970.598 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)337.271.037 -59.636.406 -59.636.406 132.024.130 132.024.130 409.658.761 92.905.158 502.563.919Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.926.629 -4.926.629 -4.926.629Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -37.882.906 -4.975.520 40.027.097 1.783.944.859 -525.388.552 -525.388.552 -270.151 171.866.392 1.169.929.853 132.024.130 1.301.953.983 2.985.857.134 789.902.523 3.775.759.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)144.454.384 61.796.129DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar358.109.535 35.250.046Yabancı Para Çevrim Farkları418.724.215 94.300.407Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.950.755 -10.591.314Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.950.755 -10.591.314Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-79.064.533 -60.714.844Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-79.064.533 -60.714.844Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.499.098 12.255.797Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.812.907 12.142.969Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-1.313.809 112.828DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)358.109.535 35.250.046TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)502.563.919 97.046.175Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar92.905.158 45.224.389Ana Ortaklık Payları409.658.761 51.821.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934495BIST