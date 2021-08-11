***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 3.202.896.924 2.006.534.475 1.688.674.023 807.564.335Satışların Maliyeti15,16 -2.465.376.300 -1.644.592.824 -1.303.153.424 -660.866.366TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)737.520.624 361.941.651 385.520.599 146.697.969BRÜT KAR (ZARAR)737.520.624 361.941.651 385.520.599 146.697.969Genel Yönetim Giderleri16 -167.603.695 -132.869.585 -90.643.291 -63.135.443Pazarlama Giderleri16 -152.002.983 -86.998.324 -82.790.194 -34.242.750Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -19.558.925 -9.718.881 -10.545.515 -5.003.201Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 204.738.423 82.410.605 143.112.489 43.199.917Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -60.272.986 -23.274.006 -34.436.385 -11.757.443ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)542.820.458 191.491.460 310.217.703 75.759.049Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 3.949.505 6.478.001 1.942.992 5.368.031Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -874.384 -395.298 -387.420 -291.484FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)545.895.579 197.574.163 311.773.275 80.835.596Finansman Gelirleri19 44.436.721 78.147.269 17.979.530 57.278.769Finansman Giderleri19 -145.541.100 -188.620.088 -65.280.811 -118.326.992SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)444.791.200 87.101.344 264.471.994 19.787.373Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-48.006.619 -12.066.957 -14.591.116 -6.571.942Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -37.285.045 -6.958.532 -24.189.998 -514.737Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -10.721.574 -5.108.425 9.598.882 -6.057.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)396.784.581 75.034.387 249.880.878 13.215.431DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24 -4.201.941 -5.957 -1.752.622 16.870DÖNEM KARI (ZARARI)392.582.640 75.028.430 248.128.256 13.232.301Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.562.447 700.087 23.132.193 -2.134.661Ana Ortaklık Payları357.020.193 74.328.343 224.996.063 15.366.962Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 18,46000000 3,82000000 11,61000000 0,79000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) -0,11000000 -0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 18,35000000 3,82000000 11,56000000 0,79000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI370.423.531 224.521.520Dönem Karı (Zararı)392.582.640 75.028.430Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)396.784.581 75.034.387Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.201.941 -5.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler512.745.443 368.452.096Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 154.418.012 135.119.321Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.581.206 4.589.262Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.453.724 1.266.136Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 127.482 3.323.126Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-44.794.032 -1.221.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24.510.790 -1.221.927Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-69.304.822Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler57.997.286 78.563.417Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -3.516.723 -6.021.900Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 55.993.726 82.393.462Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.842.600 -901.829Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 9.362.883 3.093.684Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler290.670.285 123.775.966Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.424.465 15.619.903Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4.424.465 15.619.903Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 48.006.619 12.066.957Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 441.602 -60.803Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler441.602 -60.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-507.972.387 -211.908.972Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-357.453.592 291.800.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.385.079 -18.345.392Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-333.978.645 -249.053.768Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-44.565.297 -33.356.069Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler216.161.972 -225.619.991Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19.431.052 5.682.224Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.195.689 27.689.088Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.238.685 2.256.222İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.139.802 -12.962.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-32.367.510 -16.257.982Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26.227.708 3.295.939Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları397.355.696 231.571.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.955.752 -3.047.632Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.827.063 -3.230.291Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-9.149.350 -772.111YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-66.362.724 -55.614.058Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri716.304 15.540.582Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-70.595.751 -77.176.540Alınan Faiz3.516.723 6.021.900FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-426.219.975 -201.135.008Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 1.135.518.406 1.180.074.910Kredilerden Nakit Girişleri1.135.518.406 1.180.074.910Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.435.869.954 -1.260.250.190Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -9.924.633 -8.053.880Ödenen Temettüler-48.632.269Ödenen Faiz5 -68.383.235 -59.906.136Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-47.560.559 -4.367.443YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.159.168 -32.227.546Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.306.278 22.636.755NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-95.852.890 -9.590.791DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ449.892.785 729.636.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ354.039.895 720.045.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 354.039.895 449.892.785Finansal Yatırımlar112 94Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar112 94Ticari Alacaklar6 1.436.838.322 1.091.112.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 80.378.946 64.199.658İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.356.459.376 1.026.912.477Diğer Alacaklar7 114.507.559 24.917.348İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar114.507.559 24.917.348Türev Araçlar23 304.834 80.336Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar304.834 80.336Stoklar8 1.554.241.199 1.225.312.596Peşin Ödenmiş Giderler93.972.195 47.869.885İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler93.972.195 47.869.885Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 4.592.257Diğer Dönen Varlıklar53.553.932 42.843.890İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar53.553.932 42.843.890ARA TOPLAM3.607.458.048 2.886.621.326Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar2.488.602 2.925.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.609.946.650 2.889.547.134DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar586.920 644.844Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar586.920 644.844Diğer Alacaklar7 30.454.953 26.983.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.454.953 26.983.471Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 207.541.015 175.005.149Maddi Duran Varlıklar9 2.734.327.532 2.471.989.980Kullanım Hakkı Varlıkları11 140.097.502 95.889.622Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.097.347.689 1.794.796.193Şerefiye13 1.086.581.787 923.388.013Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.010.765.902 871.408.180Peşin Ödenmiş Giderler3.619.248 5.156.261İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.619.248 5.156.261Ertelenmiş Vergi Varlığı20 95.044.352 72.477.097Diğer Duran Varlıklar93.904.201 72.188.816İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar93.904.201 72.188.816TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.402.923.412 4.715.131.433TOPLAM VARLIKLAR9.012.870.062 7.604.678.567KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.445.705.355 1.213.577.751Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 476.356.999 462.887.549Ticari Borçlar876.817.030 664.286.332İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 15.828.927 21.015.047İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar860.988.103 643.271.285Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24.321.805 14.944.441Diğer Borçlar7 45.744.267 36.756.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar45.744.267 36.756.822Türev Araçlar23 14.239.559 7.788.431Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14.239.559 7.788.431Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.672.256 15.910.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.672.256 15.910.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 18.865.726 0Kısa Vadeli Karşılıklar56.082.833 30.819.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar56.082.833 30.819.162Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler122.625.100 85.088.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler122.625.100 85.088.738ARA TOPLAM3.095.430.930 2.532.060.167Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler3.814.144 4.026.883TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.099.245.074 2.536.087.050UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.202.789.662 1.302.794.284Diğer Borçlar7 13.769.899 8.529.941İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.769.899 8.529.941Uzun Vadeli Karşılıklar121.360.683 115.952.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar112.317.469 106.972.412Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9.043.214 8.980.058Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 380.923.842 319.250.750Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler53.528.261 43.941.705İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler53.528.261 43.941.705TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.772.372.347 1.790.469.150TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.871.617.421 4.326.556.200ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.340.227.040 2.581.125.002Ödenmiş Sermaye194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-40.146.194 -32.956.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.753.901 35.051.577Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.753.901 35.051.577Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.273.196 -4.975.520Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.390.220.963 980.651.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.953.794.985 1.446.673.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-563.574.022 -466.022.297Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.823.906 -4.928.395Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-561.479.965 -460.823.751Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler171.866.392 171.866.392Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.169.929.853 1.016.959.255Net Dönem Karı veya Zararı357.020.193 152.970.598Kontrol Gücü Olmayan Paylar25 801.025.601 696.997.365TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.141.252.641 3.278.122.367TOPLAM KAYNAKLAR9.012.870.062 7.604.678.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 1.043.747.285 -301.459.528 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler49.420.976 290.334.095 -339.755.071 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-52.312 119.492.409 -37.571.233 74.328.343 156.197.207 66.718.701 222.915.908Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-48.632.269 -48.632.269 -4.367.443 -52.999.712Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.631.527 -4.631.527 -4.631.527Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -29.892.485 -3.959.814 40.027.097 1.163.239.694 -339.030.761 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 74.328.343 2.349.849.502 634.993.774 2.984.843.276Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.822 -465.752.146 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367Transferler152.970.598 -152.970.598Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-297.676 507.121.163 -97.551.725 357.020.193 766.291.955 151.588.795 917.880.750Kar Payları-47.560.559 -47.560.559Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.189.917 -7.189.917 -7.189.917Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -40.146.194 -5.273.196 40.027.097 1.953.794.985 -563.303.871 -270.151 171.886.392 1.169.929.853 357.020.193 3.340.227.040 801.025.601 4.141.252.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)392.582.640 75.028.430 248.128.256 13.232.301DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-483.515 -52.312 -483.515 -52.312Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-619.891 -69.749 -619.891 -69.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 136.376 17.437 136.376 17.437Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri136.376 17.437 136.376 17.437Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar525.781.625 147.939.790 167.672.090 112.689.743Yabancı Para Çevrim Farkları623.698.483 185.511.023 204.974.270 91.213.342Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)623.698.483 185.511.023 204.974.270 91.213.342Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.404.520 -3.828.263 -546.235 6.759.555Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.404.520 -3.828.263 -546.235 6.759.555Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-125.820.267 -43.231.485 -46.755.735 17.483.359Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-125.820.267 -43.231.485 -46.755.735 17.483.359Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.498.889 9.488.515 9.999.790 -2.766.513Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -665.165 842.218 648.645 730.159Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25.164.054 8.646.297 9.351.145 -3.496.672DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)525.298.110 147.887.478 167.188.575 112.637.431TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)917.880.750 222.915.908 415.316.831 125.869.732Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar151.588.795 66.718.701 58.683.637 21.494.312Ana Ortaklık Payları766.291.955 156.197.207 356.633.194 104.375.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957136BIST