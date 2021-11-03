***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 5.189.552.654 3.085.568.388 1.986.655.730 1.079.033.913Satışların Maliyeti15,16 -4.020.067.713 -2.576.952.958 -1.554.691.413 -932.360.134TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.169.484.941 508.615.430 431.964.317 146.673.779BRÜT KAR (ZARAR)1.169.484.941 508.615.430 431.964.317 146.673.779Genel Yönetim Giderleri16 -265.116.481 -201.679.777 -97.512.786 -68.810.192Pazarlama Giderleri16 -257.548.463 -133.049.020 -105.545.480 -46.050.696Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -29.664.220 -15.764.055 -10.105.295 -6.045.174Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 267.430.634 137.291.859 62.692.211 54.881.254Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -95.961.024 -31.639.924 -35.688.038 -8.365.918ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)788.625.387 263.774.513 245.804.929 72.283.053Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 6.667.624 11.536.074 2.718.119 5.058.073Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -5.936.536 -443.285 -5.062.152 -47.987FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)789.356.475 274.867.302 243.460.896 77.293.139Finansman Gelirleri19 67.394.424 87.542.840 22.957.703 40.492.006Finansman Giderleri19 -206.451.633 -269.040.887 -60.910.533 -111.517.234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)650.299.266 93.369.255 205.508.066 6.267.911Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-87.657.805 331.640 -39.651.186 12.398.597Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -84.684.594 -5.490.269 -47.399.549 1.468.263Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -2.973.211 5.821.909 7.748.363 10.930.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)562.641.461 93.700.895 165.856.880 18.666.508DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.342.038 407.752 -140.097 413.709DÖNEM KARI (ZARARI)558.299.423 94.108.647 165.716.783 19.080.217Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar60.065.815 225.314 24.503.369 -474.773Ana Ortaklık Payları498.233.608 93.883.333 141.213.414 19.554.990Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 25,73000000 4,82000000 7,26000000 0,99000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) -0,12000000 0,01000000 0,00000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)bin adet hisse senedi (TL) 25,61000000 4,83000000 7,26000000 1,01000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI469.216.489 542.666.851Dönem Karı (Zararı)558.299.423 94.108.647Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)562.641.461 93.700.895Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.342.038 407.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler691.617.642 702.503.456Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 244.251.697 205.754.122Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.170.513 5.930.987Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.331.326 1.070.173Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 5.839.187 4.860.814Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.270.277 14.217.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.270.277 14.217.367Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler86.660.421 96.812.182Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -4.872.586 -11.050.770Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 86.103.023 122.016.342Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.555.746 11.638.439Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 8.985.730 -25.791.829Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler217.205.761 333.194.573Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11.259.670 46.967.884Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11.259.670 46.967.884Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 87.657.805 -331.640Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18 4.141.498 -42.019Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4.141.498 -42.019İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-777.328.228 -222.607.212Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-571.395.452 30.706.306Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.604.152 5.950.586Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-552.777.245 -160.760.767Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.592.336 -29.182.888Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler390.869.363 -94.949.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22.139.944 2.158.061Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.028.742 -1.624.937Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.685.348 2.735.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.317.560 22.360.433Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-61.465.033 -650.179Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)72.782.593 23.010.612Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları472.588.837 574.004.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.057.540 -4.977.774Vergi İadeleri (Ödemeleri)-39.599.908 -10.781.066Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)e Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-52.799.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.758.593 16.702.850Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.758.593 16.702.850Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-124.621.932 -140.330.373Alınan Faiz4.872.586 11.050.770FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-424.748.851 -596.905.456Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 2.019.940.885 125.904.886Kredilerden Nakit Girişleri5 2.019.940.885 125.904.886Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.279.009.459 -516.326.633Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.279.009.459 -516.326.633Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.778.034 -13.257.598Ödenen Temettüler-48.632.269Ödenen Faiz5 -103.341.684 -123.868.921Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-47.560.559 -20.724.921YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-119.322.595 -166.815.358Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi24.641.975 44.037.264NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-94.680.620 -122.778.094DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ449.892.785 729.636.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ355.212.165 606.858.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 355.212.165 449.892.785Finansal Yatırımlar113 94Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar113 94Ticari Alacaklar6 1.648.080.161 1.091.112.135İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 76.416.635 64.199.658İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.571.663.526 1.026.912.477Diğer Alacaklar103.405.301 24.917.348İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 103.405.301 24.917.348Türev Araçlar8.561.176 80.336Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar23 8.561.176 80.336Stoklar8 1.766.923.202 1.225.312.596Peşin Ödenmiş Giderler79.835.583 47.869.885İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler79.835.583 47.869.885Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 4.592.257Diğer Dönen Varlıklar74.010.556 42.843.890İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar74.010.556 42.843.890ARA TOPLAM4.036.028.257 2.886.621.326Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar2.582.413 2.925.808TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.038.610.670 2.889.547.134DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar584.034 644.844Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar584.034 644.844Diğer Alacaklar25.099.670 26.983.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 25.099.670 26.983.471Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 210.833.463 175.005.149Maddi Duran Varlıklar9 2.715.790.192 2.471.989.980Kullanım Hakkı Varlıkları11 136.442.898 95.889.622Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.113.879.948 1.794.796.193Şerefiye13 1.103.096.083 923.388.013Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.010.783.865 871.408.180Peşin Ödenmiş Giderler2.782.900 5.156.261İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.782.900 5.156.261Ertelenmiş Vergi Varlığı20 86.003.830 72.477.097Diğer Duran Varlıklar102.547.989 72.188.816İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar102.547.989 72.188.816TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.393.964.924 4.715.131.433TOPLAM VARLIKLAR9.432.575.594 7.604.678.567KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.713.987.326 1.213.577.751Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 483.987.913 462.887.549Ticari Borçlar1.051.811.276 664.286.332İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 17.637.396 21.015.047İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.034.173.880 643.271.285Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.269.764 14.944.441Diğer Borçlar7 64.259.370 36.756.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar64.259.370 36.756.822Türev Araçlar23 19.390.126 7.788.431Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar19.390.126 7.788.431Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.596.289 15.910.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.596.289 15.910.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 40.492.430 0Kısa Vadeli Karşılıklar71.375.214 30.819.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar71.375.214 30.819.162Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler157.803.127 85.088.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler157.803.127 85.088.738ARA TOPLAM3.632.972.835 2.532.060.167Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler3.849.357 4.026.883TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.636.822.192 2.536.087.050UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 979.109.473 1.302.794.284Diğer Borçlar7 10.029.609 8.529.941İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.029.609 8.529.941Uzun Vadeli Karşılıklar122.491.999 115.952.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar113.443.721 106.972.412Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9.048.278 8.980.058Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 381.431.978 319.250.750Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 43.941.705İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 43.941.705TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.493.063.059 1.790.469.150TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.129.885.251 4.326.556.200ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.476.322.261 2.581.125.002Ödenmiş Sermaye194.529.076 194.529.076Paylara İlişkin Primler (İskontolar)62.052.856 62.052.856Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 -32.956.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.744.159 35.051.577Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.744.159 35.051.577Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.282.938 -4.975.520Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)40.027.097 40.027.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.397.765.797 980.651.525Yabancı Para Çevrim Farkları1.963.092.909 1.446.673.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-565.327.112 -466.022.297Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-201.600 -4.928.395Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-564.855.361 -460.823.751Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-270.151 -270.151Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler171.866.392 171.866.392Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.117.130.373 1.016.959.255Net Dönem Karı veya Zararı498.233.608 152.970.598Kontrol Gücü Olmayan Paylar826.368.082 696.997.365TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.302.690.343 3.278.122.367TOPLAM KAYNAKLAR9.432.575.594 7.604.678.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 1.043.747.285 -301.459.528 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler49.420.976 290.334.095 -339.755.071 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.749.507 567.773.234 -189.139.607 93.883.333 470.767.453 150.232.904 621.000.357Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-48.632.269 -48.632.269 -4.367.443 -52.999.712Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-9.319.376 -9.319.376 -9.319.376Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -34.580.334 -5.657.009 40.027.097 1.611.520.519 -490.599.135 -270.151 171.866.385 1.016.959.262 93.883.333 2.659.731.899 718.507.977 3.378.239.876Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler194.529.076 62.052.856 -32.956.277 -4.975.520 40.027.097 1.446.673.822 -465.752.146 -270.151 171.866.392 1.016.959.255 152.970.598 2.581.125.002 696.997.365 3.278.122.367Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler152.970.598 -152.970.598 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-307.418 516.419.087 -99.304.814 498.233.608 915.040.462 176.931.276 1.091.971.738Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-47.560.559 -47.560.559Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)32.956.277 -52.799.480 -19.843.203 -19.843.203Dönem Sonu Bakiyeler194.529.076 62.052.856 0 -5.282.938 40.027.097 1.963.092.909 -565.056.961 -270.151 171.886.392 1.117.130.373 498.233.608 3.476.322.261 826.368.082 4.302.690.343Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)558.299.423 94.108.647 165.716.783 19.080.217DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-499.340 1.831.883 -15.825 1.884.195Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-640.179 2.296.726 -20.288 2.366.475Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler140.839 -464.843 4.463 -482.280Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri140.839 -464.843 4.463 -482.280Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar534.171.655 525.059.827 8.390.030 377.120.037Yabancı Para Çevrim Farkları633.408.776 714.199.434 9.710.295 514.704.451Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)633.408.776 714.199.434 9.710.295 514.704.451Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.252.423 -10.644.116 2.847.903 -6.818.580Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)6.252.423 -10.644.116 2.847.903 -6.818.580Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-130.039.511 -226.198.222 -4.219.245 -165.483.378Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-130.039.511 -226.198.222 -4.219.245 -165.483.378Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.549.967 47.702.731 51.077 34.717.544Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.457.935 2.463.087 -792.770 1.620.869Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26.007.902 45.239.644 843.847 33.096.675DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)533.672.315 526.891.710 8.374.205 379.004.232TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.091.971.738 621.000.357 174.090.988 398.084.449Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar176.931.276 150.232.904 25.342.481 83.514.203Ana Ortaklık Payları915.040.462 470.767.453 148.748.507 314.570.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974593BIST