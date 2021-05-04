***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar4 Mayıs 2021 tarihli Geleceğe Yönelik Beklentileri Değerlendirme Komitesi Kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan "geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması" hususunda, Şirketin 2021 yılına ilişkin finansal beklentilerinin mücbir sebep etkisinin de dahil edilerek aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.TL bazındaSatışlar : %35-45 Büyüme (2020'ye göre)FAVÖK: %55-65 Büyüme(2020'ye göre)USD bazındaSatışlar : %20-25 Büyüme(2020'ye göre)FAVÖK: %40-45 Büyüme(2020'ye göre)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934528BIST