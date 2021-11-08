***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/05/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 3.çeyrek sonuçlarıyla birlikte, lastik güçlendirme sektöründeki güçlü talebin finansallarımızdaki etkilerini gösterebilmek amacıyla, 2021 yılı beklentileri revize edilmiştir. Buna göre, Şirketimizin 2020 yılıyla karşılaştırıldığında 2021 yılı güncel büyüme beklentileri aşağıdaki gibidir:TL Bazlı Büyüme BeklentileriSatışlar : %50-55 (önceki beklenti: %35-45 büyüme)FAVÖK: %85-95 (önceki beklenti: %55-65 büyüme)USD Bazlı Büyüme BeklentileriSatışlar : %30-35 (önceki beklenti: %20-25 büyüme)FAVÖK: %65-70 (önceki beklenti: %40-45 büyüme)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975481BIST