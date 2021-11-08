***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.11.2021 07:46
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 3.çeyrek sonuçlarıyla birlikte, lastik güçlendirme sektöründeki güçlü talebin finansallarımızdaki etkilerini gösterebilmek amacıyla, 2021 yılı beklentileri revize edilmiştir. Buna göre, Şirketimizin 2020 yılıyla karşılaştırıldığında 2021 yılı güncel büyüme beklentileri aşağıdaki gibidir:
TL Bazlı Büyüme Beklentileri
Satışlar : %50-55 (önceki beklenti: %35-45 büyüme)
FAVÖK: %85-95 (önceki beklenti: %55-65 büyüme)
USD Bazlı Büyüme Beklentileri
Satışlar : %30-35 (önceki beklenti: %20-25 büyüme)
FAVÖK: %65-70 (önceki beklenti: %40-45 büyüme)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975481
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,6997
En Düşük
9,6593
18:0511,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0284
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2508
En Düşük
11,2087
18:05567,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,74
|Açılış
|: 567,75
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6883
|9,6899
|% 0,13
|
|Euro
|11,2379
|11,2512
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,0887
|13,1543
|% 0,48
|
|Frank
|10,5541
|10,6176
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5725
|2,5854
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-1,23
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem