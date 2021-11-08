***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.11.2021 07:46
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 3.çeyrek sonuçlarıyla birlikte, lastik güçlendirme sektöründeki güçlü talebin finansallarımızdaki etkilerini gösterebilmek amacıyla, 2021 yılı beklentileri revize edilmiştir. Buna göre, Şirketimizin 2020 yılıyla karşılaştırıldığında 2021 yılı güncel büyüme beklentileri aşağıdaki gibidir:
TL Bazlı Büyüme Beklentileri
Satışlar : %50-55 (önceki beklenti: %35-45 büyüme)
FAVÖK: %85-95 (önceki beklenti: %55-65 büyüme)
USD Bazlı Büyüme Beklentileri
Satışlar : %30-35 (önceki beklenti: %20-25 büyüme)
FAVÖK: %65-70 (önceki beklenti: %40-45 büyüme)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975481
BIST
13:181.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 15,02
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.625
En Düşük
1.605
13:189,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0419
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
13:1811,2801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0577
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
13:18570,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,47
|Açılış
|: 570,09
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler13:18
|TSPOR
|6,18
|26.098.882
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|28,16
|102.706.472
|% 9,66
|
|GSDDE
|4,25
|26.265.119
|% 7,32
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|159.661.069
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|38.488.749
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,39
|27.711.088
|% -8,95
|
|INVEO
|28,86
|10.515.424
|% -8,67
|
|BASGZ
|20,80
|343.475.373
|% -8,45
|
|SISE
|9,38
|1.515.197.305
|% 4,57
|
|GARAN
|10,84
|1.358.741.992
|% 0,56
|
|PETKM
|6,93
|1.144.121.544
|% 1,61
|
|THYAO
|18,32
|993.208.374
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,15
|873.394.923
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|873.394.923
|% 3,62
|
|PETKM
|6,93
|1.144.121.544
|% 1,61
|
|SISE
|9,38
|1.515.197.305
|% 4,57
|
|ODAS
|1,52
|246.394.395
|% 2,70
|
|GARAN
|10,84
|1.358.741.992
|% 0,56
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7110
|9,7195
|% 0,43
|
|Euro
|11,2724
|11,2801
|% 0,51
|
|Sterlin
|13,1633
|13,2294
|% 0,55
|
|Frank
|10,5974
|10,6613
|% 0,42
|
|Riyal
|2,5820
|2,5949
|% 0,35
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,67
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.750
|3.844
|-1,45
|
|Yarım
|1.812
|1.859
|-0,71
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,71
|