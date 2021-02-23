***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 23.02.2021Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2020 yılına ait denetçi raporlarının okunması.4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.5 - 2020 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması.6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.10 - Denetçinin seçimi.11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu, 15'inci ve 41'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.14 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.15 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Çağrı İlanı..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2021 tarih 2021/6 nolu kararı ile,Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukardaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 24 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 11:00'de İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan ‘‘Genel Kurul / Bilgilendirme Notları / Genel Kurul Bilgilendirme Notları" bölümünde 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.EK:1- 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Sicili Gazetesi Çağrı İlanı, Gündem Maddeleri, Vekaletname Örneği.EK:2- 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911953BIST