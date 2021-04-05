***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 23.02.2021Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2020 yılına ait denetçi raporlarının okunması.4 - 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onayı.5 - 2020 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması.6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.10 - Denetçinin seçimi.11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu, 15'inci ve 41'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.14 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.15 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Çağrı İlanı..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Konferans Salonu'nda yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanı olarak Ahmed Cevdet ALEMDAR görev yapmıştır. Başkan, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memuru, Sena ORAL'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Hakan Ali BALBAY'ı görevlendirmiştir.2- 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi ve görüşüldü.3- 2020 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları okunarak ortaklara bilgi verildi.4- 2020 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar okunmuş kabul edildi, görüşüldü ve onaylandı.5- Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın Yönetim Kurulu Kararıyla yürüttüğü yönetim kurulu üyeliği oylandı ve kabul edildi.6- 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler.7- 2020 yılı dağıtılabilir konsolide dönem kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, VUK zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi.8- 3 yıl süre için görev yapmak üzere Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmed Cevdet ALEMDAR, Mehmet YILDIZ, Tamer SAKA ve Burak Turgut ORHUN'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleliklerine Mehmet SAMİ ve Güngör KAYMAK'ın seçilmelerine karar verildi.9- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca 16.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verildi.10- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine karar verildi.11- 2020 Yılı içinde toplam 193.054,41 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.12- Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne göre yapması gereken bağışlar haricinde, 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi kabul edildi.13- Esas Sözleşme değişikliği kabul edildi.14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.15- Ortakların dilek ve temennileri dinlendi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 23 Mart 2021 Tarih E-62550569 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 24 Mart 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2021 tarih 2021/6 nolu kararı ile,Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukardaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 24 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 11:00'de İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.kordsa.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan ‘‘Genel Kurul / Bilgilendirme Notları / Genel Kurul Bilgilendirme Notları" bölümünde 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.EK:1- 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ticaret Sicili Gazetesi Çağrı İlanı, Gündem Maddeleri, Vekaletname Örneği.EK:2- 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.24 Mart 2021 ÇarşambaAlınan kararları içeren Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.EK:1- 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı. 24 Mart 2021EK:2- 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi. 24 Mart 2021EK:3- 23 Mart 2021 Tarih E-62550569 Sayılı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü yazısı.EK:4- 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu. 24 Mart 20215 Nisan 2021Şirketimizin 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923595BIST