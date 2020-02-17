***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarEkteki Gelir Tablosu Aralık 2019 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Gelir Tablosu ekte ‘‘pdf'' dosya olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819467BIST