***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 10:09
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Ekteki Gelir Tablosu Aralık 2020 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Gelir Tablosu ekte ‘‘pdf'' dosya olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910262
BIST
10:101.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.546
10:107,0563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:108,5259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0530
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:10406,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,54
|Açılış
|: 406,18
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,36
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|5.946.933
|% 9,96
|
|UFUK
|26,98
|346.963
|% 9,94
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|COSMO
|12,40
|37.857
|% -3,88
|
|EKIZ
|9,76
|421.183
|% -3,84
|
|DGATE
|16,57
|3.371.209
|% -3,77
|
|VERTU
|32,86
|1.614.642
|% -3,58
|
|HALKB
|5,50
|222.849.047
|% 4,76
|
|SASA
|42,84
|222.067.150
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,56
|194.039.324
|% 1,96
|
|KOZAL
|146,30
|163.183.064
|% 1,04
|
|GUBRF
|78,70
|150.476.838
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,56
|194.039.324
|% 1,96
|
|HALKB
|5,50
|222.849.047
|% 4,76
|
|VAKBN
|4,45
|127.161.712
|% 1,83
|
|PETKM
|5,15
|109.625.418
|% 0,98
|
|IHLAS
|1,06
|20.707.642
|% 0,95
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0533
|7,0563
|% 0,91
|
|Euro
|8,5201
|8,5259
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,7503
|9,7992
|% 0,58
|
|Frank
|7,8503
|7,8976
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% 0,77
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,41
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,07
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,37
|