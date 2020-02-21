***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul'a sunulmak üzere 2019 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KORDS, TRAKORDS91B2 Peşin 0,2500000 25 15 0,2125000 21,25Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.03.2020 30.03.2020 27.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KORDS, TRAKORDS91B2 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2020 tarih 2020/6 nolu kararı ile,Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 464.341.131,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir.Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2019 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2019 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip), yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 336.070.210,82 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,Birinci Kâr Payı : 9.726.453,80 TLİkinci Kâr Payı : 38.905.815,20 TLToplam Brüt Kâr Payı : 48.632.269,00 TLGenel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) : 3.890.581,52 TLOlağanüstü Yedek : 283.547.360,30 TLKâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında iseOrtaklara dağıtılacak 48.632.269,00 TL brüt kâr payının tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına,41.845,533,96 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,Böylelikle 2019 yılı için, 194.529.076,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 25 Brüt, % 21,25 Net oranında toplam 48.632.269,00 TL Kâr Payının 26 Mart 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 25 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.EK: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 21 Şubat 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 194.529.0762. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 77.884.248Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 464.341.131 98.053.244,664. Vergiler ( - ) 85.701.146 05. Net Dönem Kârı 339.755.071 98.053.244,666. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.684.860,18 3.684.860,188. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 336.070.210,82 94.368.384,48Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 20.103.212,38 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 356.173.423,2 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.726.453,8 0* Nakit 9.726.453,8 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 38.905.815,2 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.890.581,52 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 283.547.360,3 41.845.533,9620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 41.337.428,65 12,3 0,2125 21,25TOPLAM 41.337.428,65 12,3 0,2125 21,25Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıDağıtılan brüt 48.632.269,00 TL kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821009BIST