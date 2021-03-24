***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kârının kullanım şekli ile ilgili Genel Kurul Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KORDS, TRAKORDS91B2 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KORDS, TRAKORDS91B2 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Şubat 2021 tarih 2021/7 nolu kararı ile,Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 179.930.044,00 TL konsolide dönem kârı elde edilmiştir.Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2020 yılı kâr dağıtım tablosunun onaylanmasına,SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem kârından esas sözleşmenin 35. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 152.970.598,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının yaşanılan küresel ekonomik şartlar çerçevesinde şirketin finansal esneklik kabiliyetini daha da artırmak amacıyla dağıtıma konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine,Dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre oluşan 16.432.501,66 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir.EK: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu.24 Mart 2021 Çarşamba24 Mart 2021 Tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,2020 yılı dağıtılabilir konsolide dönem kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, VUK zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi.Ek: Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu, Kâr Payı Oranları Tablosu.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu..pdfEK: 2 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu 24 Mart 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 194.529.0762. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 85.459.690,19Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 179.930.044 -16.432.501,664. Vergiler ( - ) 22.427.057 05. Net Dönem Kârı 152.970.598 -16.432.501,666. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 152.970.598 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 193.054,41 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 153.163.652,41 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 152.970.598 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920326BIST