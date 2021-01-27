***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.01.2021 18:19
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin 10, 15 ve 41 inci Maddelerindeki Değişikliklere İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması ve Sabancı Üniversitesi bağış ödenmesi şartlarının gözden geçirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
EKİ : Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Metin, Yeni Metin Pdf.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni-27.01.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905044
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -69,11
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.467
18:057,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:058,9233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0150
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:05438,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,51
|Açılış
|: 438,08
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|145.771.238
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.442.579
|% 9,99
|
|PAMEL
|24,00
|5.359.370
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.681.688
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.961.604
|% -10,00
|
|EGGUB
|200,70
|111.263.787
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.523.669
|% -10,00
|
|KONYA
|1.557,00
|224.736.850
|% -10,00
|
|TBORG
|19,80
|3.023.422
|% -10,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.115.475
|% -7,48
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% -4,31
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% -5,80
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.115.475
|% -7,48
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% -7,25
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% -5,33
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% -9,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3843
|7,3880
|% 0,60
|
|Euro
|8,9196
|8,9233
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,0852
|10,1358
|% 0,26
|
|Frank
|8,2640
|8,3137
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-7,53
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
-
17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de