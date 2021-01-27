***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin 10, 15 ve 41 inci Maddelerindeki Değişikliklere İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması ve Sabancı Üniversitesi bağış ödenmesi şartlarının gözden geçirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.EKİ : Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Metin, Yeni Metin Pdf.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni-27.01.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905044BIST