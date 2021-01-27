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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.01.2021 18:19



***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme'nin 10, 15 ve 41 inci Maddelerindeki Değişikliklere İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması ve Sabancı Üniversitesi bağış ödenmesi şartlarının gözden geçirilmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
EKİ : Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Metin, Yeni Metin Pdf.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni-27.01.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905044


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