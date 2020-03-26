***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovid-19 salgınının etkileri tüm dünya üzerinde kendini gösterirken, salgın ile birlikte değişen tüketici talepleri ve müşteri portföyünde yer alan fabrikaların üretime ara verme kararları neticesinde, önümüzdeki günlerde Türkiye ve Brezilya'daki tesislerimizde üretimin çalışma şekli ile ilgili değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.Kordsa Brezilya üretim tesisi, 26 Mart 2020 tarihi itibari ile 2 hafta süreyle 8 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara verecektir.Kordsa Türkiye üretim tesisi ise çalışmaya devam etmekle birlikte, üretimin bazı bölümlerinde, 1 Nisan 2020 tarihi itibari ile 2 hafta boyunca üretim yapılmayacaktır.Bu süre boyunca önceden alınmış siparişlerin sevkiyatına devam edilecektir.Sabancı Holding iştiraki Kordsa olarak, tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte, başta çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz olmak üzere içinde bulunduğumuz ekosistem ve yatırımcılarımız için ekonomik fayda üretmeye devam edeceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832507BIST