***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 15:39
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarih 2020/8 numaralı karar ile, 25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı Cenk ALPER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Turgut ORHUN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Semiha YAŞAR
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Mehmet SAMİ
İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832872
BIST
16:5788.996
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -2.531,49
|Açılış
|: 91.834
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|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
16:576,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4713
En Düşük
6,3903
16:577,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1240
En Düşük
7,0479
16:57336,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,21
|Açılış
|: 336,71
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|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|369.591.608
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|216.965.016
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|46.043.227
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.752.594
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.517.303
|% -9,86
|
|QNBFL
|116,30
|6.170.744
|% -9,78
|
|GLRYH
|2,40
|4.728.591
|% -9,77
|
|QNBFB
|35,00
|1.493.554
|% -9,56
|
|MTRYO
|4,32
|2.246.114
|% -8,67
|
|THYAO
|8,98
|1.420.944.542
|% -2,92
|
|GARAN
|7,99
|799.391.486
|% 0,63
|
|ASELS
|23,26
|641.793.339
|% -4,12
|
|ECILC
|5,16
|519.826.828
|% 6,39
|
|PGSUS
|34,54
|369.591.608
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,86
|134.676.454
|% 2,38
|
|THYAO
|8,98
|1.420.944.542
|% -2,92
|
|ODAS
|1,28
|177.667.009
|% -3,76
|
|YKBNK
|1,88
|225.040.504
|% -3,09
|
|IHLAS
|0,45
|52.565.870
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8654
|7,9048
|% 1,07
|
|Frank
|6,6594
|6,6995
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7102
|1,7187
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.621
|-10,41
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,29
|14,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,80
|24,80
|-1,54
|
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