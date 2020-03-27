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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.03.2020 15:39
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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarih 2020/8 numaralı karar ile, 25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına, 
YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı Cenk ALPER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  Mehmet YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi Tamer SAKA
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Turgut ORHUN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU  ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Semiha YAŞAR
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Mehmet SAMİ
                
İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832872


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
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