***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 19:01
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2020 tarih 2020/11 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden 6 Nisan 2020 tarihinde istifa eden Cenk ALPER'in istifasının kabulüne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesine uygun olarak Cenk ALPER'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın seçilmesine, bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835439
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0545
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0412
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3371
En Düşük
7,2586
18:05362,87
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 12,30
|Açılış
|: 362,87
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|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
362,89
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3240
|8,3657
|% 1,04
|
|Frank
|6,9089
|6,9505
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7998
|1,8089
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.665
|45,96
|
|Altın Gr.
|362
|362
|11,84
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,15
|
|B. Petrol
|32,92
|32,92
|-1,19
|
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