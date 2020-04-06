***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2020 tarih 2020/11 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden 6 Nisan 2020 tarihinde istifa eden Cenk ALPER'in istifasının kabulüne, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesine uygun olarak Cenk ALPER'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın seçilmesine, bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835439BIST