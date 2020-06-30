***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarStrateji, İş Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri olarak çalışan Tolga Kaan Doğancıoğlu, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere özel projelerde görev alacaktır. Bu görevlendirme ile birlikte, Fezal Okur Eskil "Strateji, İş Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri" olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853560BIST