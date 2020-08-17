***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 17:03
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Şirketimiz Asya Pasifik Genel Müdür Yardımcısı (Endonezya PT Indo Kordsa Tbk Genel Müdür, Endonezya PT Indo Kordsa Polyester Genel Müdür) Mehmet Zeki KANADIKIRIK'ın 1 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimizdeki görevinden ayrılması kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869411
BIST
18:051.086
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
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|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
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|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
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|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
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|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3823
|7,3926
|% 0,48
|
|Euro
|8,7598
|8,7798
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,6508
|9,6992
|% 0,55
|
|Frank
|8,1187
|8,1676
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9631
|1,9729
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.981
|1.982
|36,95
|
|Altın Gr.
|470
|470
|10,21
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,25
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|0,46
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