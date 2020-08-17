***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Şirketimiz Asya Pasifik Genel Müdür Yardımcısı (Endonezya PT Indo Kordsa Tbk Genel Müdür, Endonezya PT Indo Kordsa Polyester Genel Müdür) Mehmet Zeki KANADIKIRIK'ın 1 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimizdeki görevinden ayrılması kararlaştırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869411BIST