***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan İbrahim Özgür YILDIRIM'ın 1 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Asya Pasifik (APAC) Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869694BIST