***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2020 16:37
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan İbrahim Özgür YILDIRIM'ın 1 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Asya Pasifik (APAC) Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869694
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