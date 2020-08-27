***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2020 16:28
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapan Sn.Nazan Keskin'in emekliliği sebebiyle 01.09.2020 itibarıyla emeklilik nedeniyle Şirketimizden ayrılmasına yerine
Sn. Eray Karaduman'ın 01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukuk
ve Bilgi Teknolojileri görevine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871419
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.112
En Düşük
1.102
18:057,3803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3810
En Düşük
7,3069
18:058,7158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6488
18:05454,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -8,04
|Açılış
|: 454,71
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3739
|7,3803
|% 0,24
|
|Euro
|8,7037
|8,7158
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,6935
|9,7421
|% -0,07
|
|Frank
|8,0696
|8,1182
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-34,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,72
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,21
|45,21
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
-
17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
-
17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem