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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.08.2020 16:28
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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev  yapan Sn.Nazan Keskin'in emekliliği sebebiyle 01.09.2020 itibarıyla emeklilik nedeniyle Şirketimizden ayrılmasına yerine 
Sn. Eray Karaduman'ın 01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukuk 
ve Bilgi Teknolojileri görevine atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871419


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