***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapan Sn.Nazan Keskin'in emekliliği sebebiyle 01.09.2020 itibarıyla emeklilik nedeniyle Şirketimizden ayrılmasına yerineSn. Eray Karaduman'ın 01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Hukukve Bilgi Teknolojileri görevine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871419BIST