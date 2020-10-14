***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 17:06
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında 15 Ekim 2020 tarihinden geçerli olmak üzere,
Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevini yürütmekte olan Volkan ÖZKAN'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına,
Ticaret Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Fatma Arzu ERGENE'nin Finans ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine seçilmesine,
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Levent AKPULAT'ın Global Satış ve Pazar Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881588
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
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|Önceki Kapanış
|: 1.175
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1.190
En Düşük
1.173
18:057,9153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,9330
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7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 9,3050
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|Önceki Kapanış
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9,3429
En Düşük
9,2816
18:05484,52
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|Açılış
|: 484,52
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|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9130
|7,9153
|% -0,05
|
|Euro
|9,3031
|9,3128
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,2734
|10,3249
|% 0,59
|
|Frank
|8,6392
|8,6912
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1034
|2,1139
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|13,28
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
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17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
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17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
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17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem